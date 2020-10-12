畢彼特、安祖蓮娜子女監護權法庭激戰！21位證人名單水蛇春咁長

畢彼特（Brad Pitt）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）的孩子監護權之爭，將正式進入交戰狀態！歐美媒體報導，畢彼特列出想傳喚的21位證人名單，除了他自己與安祖蓮娜外，昔日和安祖蓮娜合演《我有冇問題 Girl, Interrupted》、和她交情匪淺的Jillian Armenante，兩人過去的保鑣、她的助理等都名列在上，安祖蓮娜則只點名7位證人，有不少和畢佬的名單重疊，都是一些醫療專業人員。

+ 7 + 7 + 7

「畢安離婚」拖了4年幾，卡在子女監護權沒辦法搞定，一直都斷唔乾淨，偏偏二人也不願放棄身為父母的權利，對於監護權的期待大不同，始終未有共識。安祖蓮娜一心想保護小朋友、防止畢佬得到共同監護權，畢佬起初以為只要多花時間慢慢磨合，就會令前妻態度軟化。其後眼見安祖蓮娜態度一點也沒改變，對於私人溝通和解已不存希望，索性鬧上法庭，公開交鋒，透過法律決定一切。

畢彼特與安祖蓮娜此情不再：

透過法律途徑來決定監護權，就可能會把外人牽扯進來，目前情況看來很難避免。因為安祖蓮娜的好友、助理等都被列人傳喚作證的名單，畢安雙方都要求找家暴專家Alyce LaViolette在庭上提供專業的意見。歐美媒體曾報導畢佬與養子麥杜斯（Maddox）在私人飛機上發生肢體衝突才令安祖蓮娜狠下心提離婚，之後安祖蓮娜也曾緊抓住這一點試圖要法官減少孩子和畢佬相處的時間，這一點不找專家講清楚，監護權恐怕難以判定，所以畢安雙方才會都同意請Alyce來發表看法。

儘管目前還沒正式開庭，但外界都有山雨欲來的感覺，由於畢安雙方都具備極高知名度，彼此又意見相左、一定會吵得很兇，歐美媒體已形容是「荷李活最大的監護權之戰」。

+ 32 + 32 + 32

延伸閱讀：