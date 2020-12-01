全民造星III｜谷德昭久未露面做評判　激瘦模樣網民驚訝變另一人

現年55歲的谷德昭近年少有露面，早前曾有傳他患上甲狀腺病，而且又被傳媒影到身形暴瘦，引起外界擔心。不過，谷德昭澄清沒有患病，而高峰期體重高達200磅的他，近年只是開始跟隨營養師建議減肥，成功減走50磅。近日他亮相ViuTV節目《全民造星III》做新一輪比賽的評判，令網民大感驚喜之餘，同時也對他的消瘦外表感驚訝。

當年谷德昭拍《食神》中「唐牛」一角令人印象深刻。（網上圖片）

谷德昭在節目擔任評判，一向有「肥谷」之稱的他，突變「瘦谷」，不過他給意見給參賽者們時也不減他的風趣，網民表示好搞笑，也有人覺得他瘦了後，好似「連把聲都唔同咗」，像是變了另一個人一樣。原來原本身形圓潤的谷德昭，早在5年前為健康而開始積極減肥。谷德昭曾經歷母親因厭病自殺，其後姪仔和姪女谷祖琳分別患思覺失調及抑鬱症，令他人生有過失意的時間。後來他明白要治療心理問題，也要先有好身身體，運動可以令人心情愉快，因此他開始多做運動，如打羽毛球、網球或跑步，再加上改變飲食習慣，成功減磅，看上去現在估計約只有150磅。

點擊下圖看看谷德昭的變瘦過程︰

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