安樂蝸｜517呎單位重新規劃勁實用　工人房面積唔細戶主好有良心

J2節目《安樂蝸》最新一集由主持狄以達和嘉賓侯慧寧帶大家參觀一間517呎的典型單位，設計師將單位原先的兩房兩廳一廁，重新打造成三房一廳兩廁，來個空間大改造，地方更好用之餘，工人姐姐的房間還有驚喜！

單位面積517呎。（《安樂蝸》電視截圖）

設計師將屋主和工人姐姐的住屋需要納入考慮，將單位重新規劃。大廳方面，他加了雙拉門設計，除了比一般的門更慳位，更可以將大廳、廚房和傭人房間隔開，門的周圍加了滲光效果，可以隨意組合開哪道門，而門上也有一些設計，門拉起來，就即時變成一道特色牆。屋內有一個超大的衣帽間，十足十一間陳列室一樣，衣櫃門用玻璃拉門，增加了空間感，以500多呎空間來說，可以有一個這樣大的衣帽間，算是不錯。

衣帽間好大！（《安樂蝸》電視截圖）

工人房就用了上床下櫃的設計，工人姐姐也有足夠私隱之餘，面積也不小，對比起之前介紹過的單位，算是有驚喜，而且屋主又將工人姐姐的住屋需要納入考慮，是個好僱主。廚房方面，原則廚房在屋的正中，設計師將角落的飯廳變廚房，空間大了之餘，位置也比較歸一。原圖則只有一個廁所，現在就將原本的廁所變成主人房的套廁，另一個廁所由原本的廚房改成。價格方面，裝修連設計費是88萬，一點也不便宜呢！

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