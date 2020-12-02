前國泰空姐爆張曼玉搭飛機事蹟　有禮貌仲超孝順同行媽咪勁窩心

一名前國泰空姐「阿Sa」轉型做Youtuber，開設頻道「Smart Travel」大受歡迎，繼早前播大談空姐最喜愛和最討厭的明星乘客後，又講到周潤發（發哥）搭飛機的窩心趣聞。這次她又再加碼，開直播時談到另一位巨星——張曼玉在機上的事件。

阿Sa覺得張曼玉極有氣質，大呼︰「每一個人成功背後都有佢嘅原因。」（Getty）

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今次阿Sa請到另一位前國泰空姐Daisy聊天，Daisy講到張曼玉曾在她飛的航班上發生的事。那是一班香港飛巴黎的航班，張曼玉坐頭等，而她的媽媽就坐商務艙，Daisy講到張曼玉不時會到商務艙看一下媽媽，Daisy說︰「因為嗰班係夜機嚟，咁佢差唔多隔一個鐘都會落嚟睇吓媽咪，兼且佢亦都會同我哋啲Crew講，『呢個係我媽咪，如果有咩事可以上嚟話畀我聽啊，幫我照顧佢』，跟住又話『唔該晒啊』，好有禮貌！」阿Sa聽完都話︰「我聽完你講更加鍾意佢！」阿Sa又話聽說當年張曼玉剛開始紅的時候，會在飛機上看時裝雜誌，她不是隨便揭揭，而是逐字細閱，難怪可以培養到優雅氣質。後來阿Sa又再講到︰「佢都坐過我機，佢好型之餘，你係覺得佢唔串嘅，你又唔可以話佢平易近人，但係佢一開口，你係覺得佢有一種真誠。」

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