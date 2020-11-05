前國泰空姐爆周潤發搭飛機超有禮　怕麻煩人寧食杯麵都唔食頭等餐

一名前國泰空姐「阿Sa」轉型做Youtuber，開設頻道「Smart Travel」大受歡迎，早前做直播時大爆航空界秘聞，大談空姐最喜愛和最討厭的明星乘客，爆明星私下一面，引來極大迴響和討論，於是她決定「添食」再爆一位巨星的搭飛機時的故事。

發哥出名沒有架子。（視覺中國）

阿Sa以「巨星是如何煉成的」為題，大講影帝周潤發（發哥）搭飛機時發生的一個故事，發哥出名為人友善沒架子，原來搭飛機時也一樣親民，在上次阿Sa的直播已得到最喜愛的明星乘客第5名。事緣發哥搭乘由美國洛杉磯返香港的航班，一開始已有禮客氣，但由於是長途客機，發哥一上機就睡覺。到凌晨時份，他睡醒就叫空姐準備一個麵給他吃，阿Sa指在國泰長途航班的頭等機艙通常有雲吞麵、燒鴨麵、煲仔飯、老火湯等等，對着巨星，空姐們不敢怠慢，但當發哥去洗手間經過廚房看到空姐在準備他的餐點時，他立即「耍手擰頭」跟空姐說︰「快啲去經濟客艙攞兩個麵俾我得啦，唔使做咁多嘢啦簡簡單單咪得囉！」空姐就真的拿了兩個經濟艙的杯麵給發哥，他也吃得津津有味。

發哥經常跟圈中好友行山。圖為發哥相約曾華倩、戚美珍和苗僑偉行山的合照。（微博圖片@曾華倩）

而其實事件發生在阿Sa的空姐朋友身上，因為朋友是發哥的粉絲，曾經在他的攝影展等他出來為她簽名，可惜緣慳一面，今次機會難得，於是「膽粗粗」走去跟他聊天，跟發哥說︰「我入行12年啦，一路都好想喺飛機撞到你啊，終於都等到啦！」發哥聽到後好開心，於是他們閒談了一會。最意想不到的是事發生落機的時候，一般客人大多都會跟空姐點一點頭，或講句「辛苦晒」，但發哥落機前跟阿Sa的朋友說了一句︰「希望下次我哋再見面嘅時候，唔使再等多12年啦！」空姐朋友當堂感到勁窩心，直到現在也期盼再遇到偶像。想不到發哥親民之餘，原來是來這樣有心又識冧粉絲，真的Sweet到爆！

點擊下圖看發哥的行山相和藝人們「野生捕獲」發哥的照片︰

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點擊下圖觀看阿Sa上次講到空姐最喜愛明星乘客：

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