羅志祥成過街老鼠市價縮水150倍？　電視台誘復出卻只出勁低酬勞

台灣天王羅志祥（小豬）與周揚青分手同期被爆與好友大根等人在宜蘭開泳池派對，當天還找來20多位美女一齊玩，爆料一出他的形象更加跌落谷底。近來低調的小豬，首度鬆口談當時情況，直言當時被誤會「很難過」。

【相關圖輯】羅志祥神隱半年迷上打Golf 晒自家潮牌限量波衫自嘲球技九流：

+ 8 + 8 + 8

據《鏡週刊》報導，小豬接受訪問時談起宜蘭泳池派對，表示當時只是單純參加認識多年兄弟的生日聚會，豈料遭爆料後被傳得很誇張，外界更因此誤會他，他直言：「很難過」。不過開朗的他隨即表示，雖然在網路上被許多網友罵，但他在路上卻也遇到不少人替他加油打氣，讓他備感溫馨。

羅志祥（小豬）與周揚青分手同期被爆與好友大根等人在宜蘭開泳池派對（微博/@五脊六獸）

報導中更指出，近來有傳聞稱某製作公司開價以每集10萬元台幣（約港幣27100元），力邀小豬主持外景綜藝節目卻遭拒絕，這個價碼對比以往縮水150倍讓外界相當驚訝。對此，小豬則否認有這件事情，並稱這段期間雖然仍有不少工作找上門，但因不希望造成合作夥伴困擾，故推掉所有演藝工作行程。

小豬周揚青分手後各自各精彩，女方32歲生日收禮物收到手軟 爸爸送私人電影院天有星空天幕夠晒豪：

+ 12 + 12 + 12

延伸閱讀：

「全面啟動」艾倫佩吉成跨性別者 老婆發文力挺

「偽單親媽媽」歐陽靖與日籍老公感情失和？經紀人回應了！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】