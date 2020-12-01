羅志祥擅自在豪宅天台改建游泳池落實違規　建管處限30日內拆除

台灣藝人羅志祥（小豬）昨日（30/11）被台灣傳媒爆料指，擅自在豪宅頂層起露天游泳池導致樓下住客民怨四起，而加建計劃亦因為物業公司的介入而被要求停工。台北市建管處今日（1日）派人調查，發現該加建計劃確實與使用執照竣工圖不符，將依照違章建築予以查報處分，更需要在30日內將已改建的地方自行拆除，否則將會依規定強制拆除，並收取拆除費。

小豬羅志祥近日因改建豪宅頂層做游泳池導致附近鄰居民怨四起。（視覺中國）

建管處補充指，根據建築法規定，游泳池是屬於雜項工作物，在屋頂或天台加建游泳池應該依建築法規定，委託開業建築師辦理變更使用執照併案申請雜項執照，取得變更使用執照後才可以合法使用游泳池。

小豬在2013年以2億7千萬台幣（約7300萬港元）買入位於內湖的兩個17樓豪宅單位，並將兩個單位打通自住，並於2018年再買入頂層23樓的兩個相連單位兼打通，四個單位合共至少5億台幣（約1億3600萬港元）。他早前打算在該建築物的天台上加建一個高空游泳池，並經已開始交給工人動工，但卻引起鄰居的不滿而令物業公司介入處理。

小豬才於今年4月被爆在宜蘭與好友大根及20個身材姣好的女子開泳池派對，當時他一手將比堅尼女子推進泳池玩得不亦樂乎，狂歡畫面一度引起外界批評。（微博/@五脊六獸）

小豬當時聲稱，改建泳池經已得到樓下鄰居的同意，但此舉動引起鄰居不滿更向物業公司投訴，故最後還是決定先將改建計劃擱置，暫時叫工人停工。對此，小豬的經理人昨日（30日）向傳媒回應表示只是一般頂樓露台造景，而且都有遵守社區規定。

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