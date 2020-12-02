湯洛雯親手為岑杏賢製作花球　「要你每張相都帶着我給你的祝福」

2012年港姐最上鏡小姐岑杏賢（Jennifer）於本周日（29/11），在一眾好姊妹湯洛雯（靚湯）、朱千雪、張嘉兒和蔣家旻的見證下與圈外男友張嘉俊（Kelvin）低調簽紙結婚。靚湯和岑杏賢是同屆參選港姐，她今日（2日）在Instagram出post祝賀對方，並細說二人之間的關係，除了像閨蜜，更像家人、兄妹、母女和情侶。

岑杏賢在一眾好姊妹見證下完婚。（Instagram：@roxannetong）

靚湯坦言覺得和岑杏賢之間的友誼非常獨特，因為有很多不同的狀態：「除了無話不說的閨蜜外，有時候我覺得你像我的家人，你已經融入我家，還隨時可以在我不知道的情況下出入我家；有時候我覺得我像你哥哥你像妹妹，你給人欺負的時候我總是比你還生氣，甚至想幫你出頭，但礙於比較淆底，幸好沒有發生過。」她亦很感謝岑杏賢經常聽自己訴苦，並會化身心理醫生給自己意見：「只是這個心理醫生有時候會聊着聊着就比我哭得還要厲害！」

靚湯雖然看起來小鳥依人，但她卻覺得在岑杏賢面前像對方的男朋友：「有時候我覺得自己像你男朋友，想保護你逗你開心給你驚喜，把你當成小公主，但有時你也很像我媽媽，特別是叫我多飲水不要再喝coke zero的時候。」

靚湯和岑杏賢參選2012年港姐後成為好朋友。（Instagram：@roxannetong）

她認為一段真心的友情有很多不同的一面，無論是支持的說話和刺耳的真心話她都樂意傾聽：「沒什麼，只想衷心的謝謝你這個會因為我哭而半夜跑過來我家陪我睡的女孩！」靚湯更特意岑杏賢親手製作花球，只希望對方可以帶着自己的心意出嫁：「妳要成為人妻了，想着可以送什麼特別一點的禮物給你出嫁，就想到，要你也帶着我的一份心意出嫁，所以便親自做了這個『幸福的花球』給你，要你結婚當天每一張相都帶着我給你的祝福， @chiangel1110 蔣家旻還要接到了，一份心意，兩份對姊妹的祝福，太開心了！」

靚湯親自做花球讓岑杏賢拿着出嫁。（Instagram：@roxannetong）

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