岑杏賢結婚 | 甩拖袁偉豪曾傳戀上焦浩軒　接朱千雪花球即覓真愛

無綫藝人岑杏賢(Jennifer)周日(29/11)正式嫁給拍拖不足一年、從事金融行業的圈外男友張嘉俊(Kelvin),二人在閨蜜朱千雪、湯洛雯及張嘉兒,以及家人的見證下低調簽字註冊。岑杏賢今正式封盤,回想起女神最為人熟知的感情必數是與港男袁偉豪的3年情,2016年二人突然宣布情斷令許多粉絲大感驚訝。

岑杏賢與袁偉豪於2013年相戀,同為選美比賽出身的二人外形相當匹配,型男配美女。袁偉豪曾揚言當岑杏賢為結婚對象,可見兩人是拍認真拖。2016年他們更同遊加拿大溫哥華,與女方家人慶生,一度傳出好事近。但同年11月,二人卻突然宣布分手,岑杏賢直言兩人之間的信任和安全感已經消失,「如果這些東西已經不再存在的話,真的不懂怎樣去維繫。今天作出了一個決定,雖然這個結局不是最理想,但還是要面對。」更果斷於社交網站上取消追蹤袁偉豪。

袁偉豪與岑杏賢曾多次被傳結婚。(資料圖片)

與袁偉豪分手後,岑杏賢感情進入空窗期,單身三年。但在2019年於閨蜜朱千雪婚禮上接獲花球後,同年於12月就立即傳出她與《愛.回家之開心速遞》同劇演員、28歲焦浩軒(Sky)發展「姊弟戀」。

兩人在鏡頭前互動曖昧,當時劇組為同為10月生日的兩人慶祝生日,岑杏賢突然向焦浩軒獻吻,而其後焦浩軒於另一直播中又忍不住摸岑杏賢臉頰。但岑杏賢接受訪問時卻堅決否認戀上焦浩軒,卻春風滿臉地稱自己有圈外追求者。

岑杏賢於2019年8月朱千雪的婚禮上接到花球,之後就成功搵到真愛結婚,看來花球真是有啲用。(Instagram/@jenniferjshum)

今年2月,岑杏賢突然公開認愛34歲圈外男友,不但在IG分享情人節收花相和心形甜品相,更寫道:「This year I had a very very special someone sending me a very very special bouquet to spent our first Valentine’s Day together.(我今年情人節有位非常特別嘅人送咗紮非常特別嘅花畀我,今年係我哋首次共度佳節。)」而舊愛袁偉豪亦有送上祝福。

當時她接受《香港01》訪問時透露,兩人於朋友的婚禮上認識,經過一個月時間了解後,認為對方性格隨和心地好,兩人相處亦非常舒服,所以決定走埋一齊,又爆是對方主動提出拍拖。

岑杏賢今次終於尋獲真愛,今年10月公開男友Kelvin真面目,同時宣布要與拍拖不足一年的Kelvin結婚,又幸福大爆自己與男友同月同日生,如今她終於「封盤」,在好友兼家人見證下與男友低調簽紙註冊。據聞儀式簡單而隆重,場面感人。雖然感情路並非一帆風順,不過岑杏賢的等待依然值得,真是可喜可賀。