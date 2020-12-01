岑杏賢結婚 | 甩拖袁偉豪曾傳戀上焦浩軒　接朱千雪花球即覓真愛

無綫藝人岑杏賢（Jennifer）周日（29/11）正式嫁給拍拖不足一年、從事金融行業的圈外男友張嘉俊（Kelvin），二人在閨蜜朱千雪、湯洛雯及張嘉兒，以及家人的見證下低調簽字註冊。岑杏賢今正式封盤，回想起女神最為人熟知的感情必數是與港男袁偉豪的3年情，2016年二人突然宣布情斷令許多粉絲大感驚訝。

岑杏賢與袁偉豪於2013年相戀，同為選美比賽出身的二人外形相當匹配，型男配美女。袁偉豪曾揚言當岑杏賢為結婚對象，可見兩人是拍認真拖。2016年他們更同遊加拿大溫哥華，與女方家人慶生，一度傳出好事近。但同年11月，二人卻突然宣布分手，岑杏賢直言兩人之間的信任和安全感已經消失，「如果這些東西已經不再存在的話，真的不懂怎樣去維繫。今天作出了一個決定，雖然這個結局不是最理想，但還是要面對。」更果斷於社交網站上取消追蹤袁偉豪。

袁偉豪與岑杏賢曾多次被傳結婚。（資料圖片）

與袁偉豪分手後，岑杏賢感情進入空窗期，單身三年。但在2019年於閨蜜朱千雪婚禮上接獲花球後，同年於12月就立即傳出她與《愛．回家之開心速遞》同劇演員、28歲焦浩軒（Sky）發展「姊弟戀」。

兩人在鏡頭前互動曖昧，當時劇組為同為10月生日的兩人慶祝生日，岑杏賢突然向焦浩軒獻吻，而其後焦浩軒於另一直播中又忍不住摸岑杏賢臉頰。但岑杏賢接受訪問時卻堅決否認戀上焦浩軒，卻春風滿臉地稱自己有圈外追求者。

岑杏賢於2019年8月朱千雪的婚禮上接到花球，之後就成功搵到真愛結婚，看來花球真是有啲用。（Instagram/@jenniferjshum）

今年2月，岑杏賢突然公開認愛34歲圈外男友，不但在IG分享情人節收花相和心形甜品相，更寫道：「This year I had a very very special someone sending me a very very special bouquet to spent our first Valentine’s Day together.（我今年情人節有位非常特別嘅人送咗紮非常特別嘅花畀我，今年係我哋首次共度佳節。）」而舊愛袁偉豪亦有送上祝福。

當時她接受《香港01》訪問時透露，兩人於朋友的婚禮上認識，經過一個月時間了解後，認為對方性格隨和心地好，兩人相處亦非常舒服，所以決定走埋一齊，又爆是對方主動提出拍拖。

岑杏賢今次終於尋獲真愛，今年10月公開男友Kelvin真面目，同時宣布要與拍拖不足一年的Kelvin結婚，又幸福大爆自己與男友同月同日生，如今她終於「封盤」，在好友兼家人見證下與男友低調簽紙註冊。據聞儀式簡單而隆重，場面感人。雖然感情路並非一帆風順，不過岑杏賢的等待依然值得，真是可喜可賀。