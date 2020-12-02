全民造星III｜B3組竟以讀歌詞唔唱歌取巧　對歌手參賽者嚴重不公

ViuTV節目《全民造星》去到40強的小組賽，戰況愈來愈激烈。第一回合A2組對戰B4組時，B4組全女班以完美歌聲勝出，A2組淘汰了泰倫斯。去到第二回合，A1組有多名唱將如旨呈、Judas和Travis等，在指定唱歌参項目有一定優勢，對手B3組明顯是跳舞為主，卻出奇招應對唱歌項目，令評判和網民們都大感驚訝。

莫非真的是「Dancer唱歌，注定坎坷」？（《全民造星III》電視截圖）

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B3組的成員有NY、Mark、ANSONBEAN、方方和右雨，一看牌面就知是跳舞組，不過這個回合指定項目是唱歌，是他們的弱項，右雨更被點名批評唱歌太難聽，所以他們就選擇以視覺效果取勝，加入跳舞元素，而且更將《笑忘書》改到完全不似原曲，唱的部分只有幾句，更多的是Rap，有的更似是將歌詞讀出來，以視覺效果掩蓋歌唱弱點。一開始評判也有讚這個Item，但後來谷德昭指出甚至聽不出唱開頭的NY和Mark是唱廣東話、普通話還是英文，又覺得他們的表演吃力，也聽不到他們唱什麼，又說︰「可能唔關你哋事，而家興咁啦，我老啦。」在後台的節目監製花姐聽到後也直言覺得他的評價合理。

點擊下圖重溫B3組的表演︰

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雖然B3組的隊員形象不錯，也有不少粉絲，不過網民們都心水清，大部分表示認同谷德昭的評語，他們紛紛在ViuTV的Facebook留言︰「有創意是好事，但是有沒有思考過《笑忘書》歌詞是在講什麼的呢，口中唱著（or 讀着）『童話情書遺書尋找答案』，但係畫面是男女互flirt，真係好奇怪」、「懷疑自己之前聽嘅係咪笑忘書」、「真係讀咗大半首歌！谷德超評語幾中～聽唔清佢地rap咩～」、「真係非常之差！請你哋認真去看歌詞，思考吓」、「真正有唱歌嘅有幾多秒？」更有人笑指似「笑忘書破地獄版」。

谷德昭直言覺得表演吃力。（《全民造星III》電視截圖）

也有網民覺得為什麼指定曲目可以變成另一首歌，那要Set指定歌曲的意思在哪裏。事實上，在上輪小組賽的重心是放在跳舞上，有兩組一齊Dance Battle的環節，而一班唱歌拿手但不會跳舞的參賽者也努力學跳舞和狂練習，務求出到來的效果不會太難看，可是到了這一Round，為什麼跳舞高手們卻可以把不會的唱歌藏起，甚至只是讀歌詞，那不是對唱歌好的人很不公平嗎？而參賽者的唱歌Item又是否真的可以改成這樣呢？是不是賽制和製作組都設定了有利某些參賽者的賽規呢？當然，他們未必勝出，不過在表演項目的編排限制上可能真的有點不足。

點擊下圖看看評判的評語︰

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