【王冠】英女王智障表姊妹慘遭拋棄　孤獨老死墳頭連墓碑都冇

優雅高貴的英國王室是英國人長久以來的精神支柱，在全世界的影響力無庸置疑。自Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）第四季於11月中上架後，不少有關王室的情節引起劇迷及網民的關注。其中最令人心痛的，就是揭開了王室一些黑歷史，就是英女王的一對表姊妹因智力障礙而被王室拋棄，並關在精神病院孤獨慘死。

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在劇中第7集講到瑪嘉烈公主因需要讓出國務參贊之位予愛德華王子，而大受打擊。王儲查理斯和安妮公主擔心瑪嘉烈的精神健康，勸她尋找心理醫生處理情緒問題。跟醫生見面後，她得悉患有智力障礙的表姊妹Nerissa和Katherine Bowes-Lyon仍然在世。瑪嘉烈公主大為震驚，為了調查事件便聯同英女王一同前往王室圖書館查看族譜「Burke's Peerage」，雖書中標明兩人已「離世」，但兩人還活生生住在精神病院。

其實Nerissa和Katherine是英女王母親哥哥的女兒，所以兩人同樣擁有貴族血統。由於愛德華八世決定為婚姻而退位，英女王的父親被迫繼承王位，這件事一夜間改變了英女王一家。母親由原來的約克公爵夫人變成女王，而娘家亦從蘇格蘭的貴族，變成王室直屬血親。

可惜，當時大眾對精神疾病仍未有深入了解，錯誤將此視為禁忌及威脅，甚至乎將這種疾病跟罪惡混為一談。加上對王室來說，Nerissa和Katherine的智障是一大恥辱，同時會讓人民質疑王室純正血統的可靠性，若事件傳出去，後果不堪設想，故Nerissa和Katherine就成為了權力的犧牲品，被迫關在Royal Earlswood Hospital，直至孤獨老死。

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英國王室對於這宗「醜聞」一直噤若寒蟬，直至Nerissa與1986年在醫院離世，才被英國《太陽報》揭露。更有傳媒發現Nerissa被埋葬在醫院附近的墳墓，最令人痛心的，竟然是墳頭沒有墓碑，只有名牌和序號......

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