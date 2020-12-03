新冠肺炎︱李燦元無病徵確診　韓國年末頒獎禮舉行在即粉絲憂心

新冠肺炎疫情嚴重，近日更殺入韓國歌謠界。繼男團UP10TION成員碧土（Bit-to）、高潔、女團EVERGLOW中國籍成員王怡人及施賢先後確診後，今天（3日）24歲Trot歌手李燦元也宣布確診，K-Pop界恐大失手。

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Trot歌手李燦元參與節目《明天是Mr.Trot》後人氣急升，日前過完24歲生日的他卻於昨日被測出確診新冠肺炎，令粉絲擔心。據悉李燦元沒有病徵，亦沒有與確診者有接觸及重疊活動行程，只是近日多位歌手接連中招，他為安心自發做檢測卻被驗出為陽性。由於日前李燦元曾於林英雄等人參與《鳳仙花學堂》錄影節目，因此所有演出者及工作人員都需接受檢測並隔離。

24歲Trot歌手李燦元今天宣布確診新冠肺炎。（網上圖片）

由於韓國年末多個大型頒獎禮舉行在即，包括5日及6日分別舉行的「MMA 2020」和「MAMA 2020」等，加上李燦元屬無病徵確診，因此粉絲都憂心K-Pop界會出現大漏洞。而林英雄等本來亦將在後日「MMA 2020」擔任表演嘉賓，但主辦方表示一行人已於上月完成錄影，將不影響表演部分。

李燦元日前曾與林英雄等人參與《鳳仙花學堂》錄影。（網上圖片）