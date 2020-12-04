鄭爽李鍾碩《翡翠戀人》遇限韓令塵封4年　變倉底劇出年有望解禁?

2016年，鄭爽和李鐘碩將於《翡翠戀人》合作的消息曾讓不少劇迷感到驚喜，畢竟當時李鐘碩作為南韓的韓流流量男主之一，人氣是非常高的。而內地女星鄭爽也是接連產出《微微一笑很傾城》、《夏至未至》等作品，人氣自然是不用說，是正當紅的小花之一。所以二人的合作話題十足，令《翡翠戀人》背負不少期望。

當鄭爽《翡翠戀人》短髮造型公開之後，大家都被鄭爽的顏值給驚豔了，鄭爽此前走的是「斯文小仙女」風格，而換上短髮造型之後，則顯得更具靈氣。然而，自《翡翠戀人》2016年煞科之後，內地推出了「限韓令」，而這部劇作剛好又是和韓國團隊共同製作的，所以不單只因為李鐘碩是韓國藝人，各種各樣的因素加起來，令這部劇難以開播，一直被擱置。

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近期鄭爽轉型成「綜藝咖」，鮮少推出電視劇新作，所以她的粉絲更加期待鄭爽這部新劇能早日播出。近日終於傳來好消息，《翡翠戀人》的總製片人張聞君發文，直言「漫長的時日，二零二一年，能有好結果。」並且還＠了鄭爽、李鐘碩、宋妍霏等一眾主演的微博。製片人的這番動作也是引發不少猜疑，似乎暗示《翡翠戀人》有望定檔，於2021年播出。

《翡翠戀人》的總製片人張聞君近日於微博發文，直言「漫長的時日，二零二一年，能有好結果。」並且還＠了鄭爽、李鐘碩、宋妍霏等一眾主演的微博。製片人的這番動作也是引發不少猜疑，似乎暗示本劇即將定檔，會在2021年播出（微博＠張聞君）

導演呼該劇由「翡翠戀人」，等到變「翡翠奶奶」，看來他本人對這部新劇也是等待已久，心裡也是十分激動的。總之導演的這一番話也是讓不少粉絲淚目了，這種感同身受的感覺，也只有導演和粉絲們懂得，因為時隔四年，終於能看到李鐘碩和鄭爽合體了。

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