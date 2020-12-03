BL劇潮不減韓國承勢再推新劇　兩位小鮮肉男主角曾演《九尾狐傳》

自從日劇《大叔的愛》在2018年播映後獲得史無前例的成功後，近年有不少BL（Boyslove）題材的作品都受到大眾的注目。今年除了有泰國的《因為我們天生一對》（2gether The Series，又譯《假偶天成》）大受歡迎之外，日本的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》亦是近期受到熱烈討論的BL劇，而兩部劇的男主角們更是人氣十級跳。

《因為我們天生一對》（2gether The Series，又譯《假偶天成》）是今年最受到矚目的BL劇。（《因為我們天生一對》影片截圖）

（《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照）

韓國近期都有承勢找年輕新人小鮮肉推出BL題材的《在你視線停留的地方》和《Mr. Heart》都得到不錯的迴響，現在再將推出新網劇《致我的星星》（나의 별에게 To my star），並找來出演過《九尾狐傳》的孫宇賢及金江民雙雙挑戰首度擔任男主角的重擔。

孫宇賢現年31歲。（Instagram：@tomystar.official）

金江民在《致我的星星》中飾演暖男廚師。（Instagram：@tomystar.official）

《致我的星星》的主要劇情講述，脫離正常軌道的演員姜敘俊（孫宇賢飾）是擁有完美的外貌和天賦，且出道以來從未出現過低潮的巨星，因為某件事情進入了不想脫離正常軌道的暖男廚師韓智宇（金江民飾）的生活，雖然兩人有着巨大差異，但遇上後並完美地融合在一起的愛情故事。

點擊觀看更多兩位男主角的照片：