李司棋踩過界做Foodie？　網民大讚可愛連張敬軒都流晒口水

現年70歲的李司棋非常緊貼潮流，喜歡玩IG，早前她也潮玩「#打錯我的名字challenge」，一點也不比年輕人輸蝕。近日，她又在IG分享下廚之樂，除了自己煮外，又拍試食片。最新的發文中，她用近來大熱的氣炸鍋煮食，她還有一個有趣發現！

司棋姐童心未泯！（Instagram@leeszekee）

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司棋姐在IG上載了試食片，食完後更瞪大眼睛誇張的點頭，非常搞笑！另一條片又跟鏡頭乾杯，好鬼可愛。她寫道︰「氣炸的焗海鮮，炒椒鹽瀨尿蝦，第一次自己做，幾好吃。在youtube學到的知識：好吃時要點頭再點頭。」網民倒紛紛留言道︰「見你笑得咁甜，啲海鮮一定好鮮甜」、「司棋姐好可愛」等等，連近日紅爆IG的「早餐界KOL」張敬軒也留了「流口水」的表情符號，網民立即「抽水」︰「買個氣炸鍋返去叫遮遮整比你吃。期待驚喜。」其實司棋姐近日不時在IG分享美食，莫非想「踩過界」做埋Foodie？

張敬軒都流晒口水！（Instagram截圖@leeszekee）

點擊下圖睇吓司棋姐食過咩好嘢同埋其他靚相︰

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