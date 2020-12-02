晚吹｜揭秘香港接觸外星人個案　事主係師奶仔一名之後更有預知力

ViuTV節目《晚吹 - 就係唔科學》由梁釗峰（釗峰）、陳欣妍（Shirley）、余逸思（Yoshi）和朱晉傑（CK）主持，以討論「科學都解釋唔到」的事為主題，包括一些超自然力量。最新一集以外星人為題材，請到有UFO研究專家和網台主持身分的卓飛上節目，來個外星人大揭秘。

Shirley多番表示自己對外星人研究有極大興趣。（《就係唔科學》電視截圖）

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卓飛主持的網台節目非常受歡迎，很多人會覺得外星人有關的事是無稽之談，他這次先講明他談及的資料，其實是要搜集數以萬計的檔案，或者根據目擊證人所說的。外國不時有人聲稱自己接觸外星人，原來香港也有個案，令卓飛最深刻的，是一位「煲劇師奶」，她有次向卓飛求助，指她在家裏遇到一些閃光，在窗戶外面閃。直至有次她經歷了一次「Missing Time」（時間遺失，俗稱斷片），大概在2012年某天早上11時多，她在家看電視，「佢見到有啲嘢閃佢，喺窗度，佢就出去望吓，就發覺窗出面有一塊好似鐵板咁嘅嘢，好大塊，喺個天空度浮喺度，佢望吓，又唔係有起重機，咩都冇，總之有舊嘢掛喺度，啲光就好似有人搵電筒照佢間屋咁。」她感到害怕，就躲起來，過一會後，物體不見了，之後打算繼續煲劇。但一看電視，就發現電視已經不是播同一套劇，她看一看時鐘，赫然發現已經過了幾個鐘！

有時接觸到外星人的人會覺得自己的意識提升了，知道了很多事的真相。（《就係唔科學》電視截圖）

神奇的是，經歷過這些事後，「煲劇師奶」在半年左右的時間後，整個人都變了，現在已經不再煲劇，而是看一些科學性的理論，例如天體物理學、量子物理學，有時她想上社交媒體看一些「八卦嘢」，卻怎樣也上不到那些網站，不知何故只會去到一些科學網站，卓飛說︰「或者有啲要佢學嘢嘅網站畀佢睇，唔知點解佢睇完之後就得」。她去看過心理學博士、精神科醫生等，都說她非常正常。她突然只對人類有益的課題有興趣，而且更有預視的能力，曾成功預知未發生的事。但其實對她來說，也是痛苦的，因為跟她本身整個人的信念根本不同，例如她是一個普通會吃肉的人，但很多時候就收到外星人的訊息叫她不要吃肉，突然吃牛扒時，又會有畫面看到殺牛時，牛的痛苦情況，卓飛形容為「成個人會好分裂」，又會影響生活。

根據有記錄下來的，有700多種外星人，不過卓飛指如果相信的話，可能有幾萬種不同的外星人。（《就係唔科學》電視截圖）

綜合世界各地數以百萬計的個案去看，卓飛指出外星人來地球的目的大概有三個，第一個只是來觀察生態，包括人類。第二個比較陰謀論的原因，就是外星人利用與政府的勾結控制人類，跟一些國家交換條件，外星人提供科技給政府，但條件是要捉人類去研究，外星人聲稱研究完會給回名單給政府，又會把人放回地球，而這些被研究的人也會忘記發生過什麼。但根據資料顯示，實際上有很多被研究的人沒有被送回地球，又或者回來後極痛苦，有些甚至是只得屍體被送回來。第三個原因，就是外星人想人類提升思想和進化，希望地球生態和諧。

卓飛講到兩種人較易會「吸引」到外星人擄拐，一種是名人，另一種是佔大部分，是一些完全不出名的平凡人。（《就係唔科學》電視截圖）

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主持CK問到既然有些人回來後會變殘缺，甚至死亡，那為什麼政府不會幫手，卓飛就覺得︰「呢個就係其中一個原因點解成日都話政府要將呢啲嘢Cover，唔可以講出嚟。政府點可能話畀你聽，『其實我哋簽咗合約，畀佢捉你上去，但係個合約係，佢捉完你上去放返你落嚟，你係唔記得㗎，但係我唔知點解你而家記得囉』，佢唔可以咁㗎嘛，所以一路要將呢樣嘢Cover up。而且因為喺比較差啲嘅部分嘅陰謀論，嗰個概念講緊可能部分嘅人類係食物嚟㗎，咁你點可能講畀人聽呢？」他覺得這些都是人類未必可以接受的真相。

點擊下圖看看節目提及的幾種外星人︰

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