完約後驚傳離巢消息　譚嘉儀︰我想喺音樂方面再追求多啲突破

藝人譚嘉儀近年在無綫有不少演出機會兼受力捧，例如有演出劇集《降魔的》系列，又主持《流行經典50年》等。而本來跟無綫有經理人合約的藝人她日前驚傳離巢TVB，因為經理人合約已經完結！

有傳譚嘉儀跟TVB結束合約後離開。（Instagram@kayeepo）

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日前突傳出譚嘉儀跟無綫結束合約的消息，《香港01》記者向嘉儀查詢，她指自己沒有離開TVB，她表示︰「我當然無離開到TVB啦，只係工作嘅形式上有少少轉變，因為我想喺音樂方面再追求多啲突破，而其實咁多年嚟一路都有同星夢娛樂合作開，只係今次適逢合約剛剛到期喇，所以先將嚟緊所有工作事務正式轉過去星夢娛樂，但同TVB嘅關係絕對無變過，將來我會喺電視上繼續同大家見面，亦都好多謝大家咁留意我嘅動向，希望大家可以繼續支持我嘅音樂啦，多謝晒。」她又解釋︰「之前和TVB的經理人合約已經完結，現在將經理人合約一併轉過去星夢娛樂。」明白晒！那會否繼續拍劇呢？嘉儀回覆指︰「現在未知啊，嚟緊嘅工作都係等公司安排。」

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