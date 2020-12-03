家居．築則｜500幾呎連天台單位走自然風　加大量金色唔多夾？

無綫財經台節目《家居．築則》上集介紹一間面積500多呎的單位，雖然不算大，但單位是在頂層連天台，所以有足夠空間給屋主發揮。

天台空間夠大！（《家居．築則》電視截圖）

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由於屋主喜歡大自然，所以天台的用餐區有綠化牆，設計師又用竹枝、竹樹搭起竹棚，分隔出獨立休息區，像個小竹林一樣，但為了方便打理，綠化牆和小竹林都用假植物，這是稍為不足的地方。至於單位入面，設計師以城市叢林為主題，靠植物和用色營造，他用一些大自然色系和深色，例如有墨綠色的牆紙，又有棕色的梳化，配襯胡桃木色木地板，感覺好自然。而在間隔方面，客廳原本有落地玻璃窗，可惜只得樓景，加上客廳佔全屋比例相對細，感覺焗促，所以他改動間隔，將書房牆拆去向後移，擴大客廳。同時，設計師把書房變半開放式，用了玻璃窗做間隔，整體感覺光猛又有空間感，窗可以按需要打開和關上。

單位整體感覺精緻。（《家居．築則》電視截圖）

另外，戶主想有高貴的感覺，所以設計師從物料上着手，例如客廳的電視牆用了雲石，在邊線加了金鋼點綴，旁邊一組大櫃都有用金鋼，亮面金色加燈光就可以帶出奢華感。設計師主要在全屋不同空間用金色去連貫，如書房有金鋼修飾邊線，主人房有金色牆身裝飾。走入主人房，發覺顏色較淺，多用淺灰和淺木色，感覺溫暖又舒適。最最特別之處，原來是主人房牆上的樹葉形裝飾，設計師揀選了鍍上24K金的裝飾，可以更耐用之餘，滿足到屋主想要的奢華感。

鍍了24K金，夠奢華！（《家居．築則》電視截圖）

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