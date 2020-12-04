劉嘉玲新劇綁孖辮扮少女惹爭議　霸氣回應：沒有糾結過我年齡問題

相隔15年內地在2017年再次翻拍，著名作家張愛玲的小說《半生緣》，並將改名為《情深緣起》，劇集近日播出口碑不佳，豆瓣評分亦只獲3.3分非常低。而在劇中飾演姐妹花的兩位女主角劉嘉玲同蔣欣更受到不少批評，近日劉嘉玲就針對此事開腔回應，更霸氣地表明自己就是顧曼璐。

劉嘉玲在劇中扮少女，令她遭到不少批評。（影片截圖）

事關在張愛玲的筆下顧曼璐是一位20多歲的女人，可是劉嘉玲在拍該劇的時候已經52歲，而且她還在劇中綁起雙馬尾唱歌，年齡同外表不符令觀眾難以代入。對此近日她就接受內地訪問時說道，她知道觀眾在吐嘈但她自己就完全不在意：「很抱歉我真的沒有一點糾結過我的年齡的問題，我適不適合演這個角色。我老是覺得顧曼璐就是我來演的，因為在張愛玲的小說裡面我總能找到一個角色是適合我演的。」還表明自己適合演《紅玫瑰與白玫瑰》的紅玫瑰﹑《第一爐香》的梁太太等，這一些角色都會讓她有好多想像。

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劉嘉玲完全不會糾結角色年齡問題。（《情深緣起》微博圖片）