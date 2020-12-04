阮經天孖弟弟合照似足雙胞胎　青靚白淨似足男團偶像

現年38歲的台灣藝人阮經天近年轉戰內地發展做得有聲有色，2018年同楊冪主演古裝劇《扶搖》令他再次走紅，成為不少人心目中的男神代表之一。最近回內地工作的他亦終於完成14日隔離措施，趁未正式開工之際就出去走走看看，更罕有地公開弟弟阮經民的模樣，引來不少網友討論。

阮經天近日在內地終於隔離完 14 日了 。（阮經天微博圖片）

一向好少在公開場合大談家庭事的阮經天，其實還有一個細12歲的弟弟阮經民。最近飛往上海的他完成14日隔離之後，就會合一早已在上海的弟弟，兄弟二人雖然相差12歲，但外形極相似被不少網友認為似雙胞胎。

眾所周知，阮經天五官立體﹑擁有184CM的高䠷身材，早已是公認的帥哥。而現年26歲的弟弟阮經民顏值亦非常高十足男團成員，除了眼睛部份不似阮經天之外，無論臉型﹑鼻子還是嘴巴都似足哥哥，眼見阮經天上貼的合照看，兄弟二人齊齊舉雙V微笑，他留言道：「我旁邊這個人營養不錯哦。」乍看之下的確會令人傻傻分不清。

26歲的弟弟好似阮經天。（阮經天微博圖片）

雖然阮經民的樣貌似足阮經天，但他的身高就不及哥哥，而且皮膚較為白皙所以不少網友都笑他是稚氣版的阮經天。另外，不講不知阮經民其實是一位潮人，他擅長男裝穿搭﹑鍾愛潮鞋，不時在個人微博貼文同拍片分享潮物，還曾擔任時裝模特兒為品牌拍攝，無論任何風格的衣物他都似乎駕馭了得，甚有明星味道完全不輸哥哥阮經天。

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阮經民是一位潮人。（JUICE上海微博圖片）