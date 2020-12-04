馬賽的起心肝扮靚靚甩大媽味　狀態大勇曬修長美腿

現年33歲的前港姐季軍馬賽，去年1月宣布與圈外男友結婚，同年6月在美國誕下女兒，目前一家三口定居北京。雖然已為人妻人母在家相夫教子，但馬賽仍然沒有放棄幕前工作，更不時會在微博同大家分享日常動態，但多次因為在沒有化妝的情況下，容貌顯得憔悴被嘲笑大媽味濃。

馬賽去年已經嫁作人妻。（馬賽微博圖片）

不過，最近已復出拍戲的她就狀態大勇，近日更的起心肝扮靚靚，回復最佳狀態示人，少女味十足完全不輸時下年輕偶像，她在微博留言道：「近兩年實在没甚麼心思打扮自己，被團隊小姐姐收拾出來冒泡。」眼見身穿卡其色外套配超緊身黑色牛仔褲，再穿上高筒馬丁鞋的她非常漂亮，展露了一雙修長美腿，而且化妝上陣的她氣色絕佳，展現燦爛笑容在商場裡大玩街拍盡現星味。

的起心肝扮靚靚星味十足。（馬賽微博圖片）

眼見馬賽好好裝備自己，就知道她已經重新出發會帶更多好作品給觀眾。早前她更已經復出拍戲，目前手上還有4部內地作品待播中，雖然不是吃重的角色，但相信她的表演會引人注意。

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馬賽最近復出拍戲。（馬賽微博圖片）