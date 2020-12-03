關曉彤透膚短版上衣好醜樣　被嘲似豬肉拌蔥餃子餡

有「國民初戀」之稱的內地女星關曉彤人氣非常高，其一舉一動都廣受外界關注。過去她每每出席時尚活動，造型打扮都屢獲好評，不過就在昨晚間（2日）竟然失手，出席「COSMO時尚盛典」的她身穿透膚短版亮片上衣裝，不過因為顏色太鮮艷關係，就被網友嘲笑上衣似足「豬肉拌大蔥」的餃子餡，非常搞笑。

關曉彤出席時尚活動造型被吐嘈。（關曉彤微博圖片）

眼見關曉彤的整體打扮呈現一種視覺上的強烈對比，上衣鮮艷色彩搭配下身黑色低調風格，整個造型完全不符合她的氣質。特別是上衣的穿着，透膚設計的布料上貼上了無數個深淺綠色、粉紅色、黃色等的碎亮片，乍看之下給人一種好飽滿的感覺，所以有網友就嘲笑她上衣的布料似足豬肉拌大蔥的餃子餡，非常搞笑。另外，大家亦覺得關曉彤只有23歲，這個年紀的少女正正是青春活潑可愛，但因為上衣的設計較為成熟感重，視覺上令她看起來比較顯老，甚至指出她土味重。

上衣亮片裝被指似足豬肉拌大蔥的餃子餡。（關曉彤微博圖片﹑網上圖片）

雖然關曉彤有展露身材大露馬甲線，前短後長的黑色蛋糕裙露出她的招牌白皙長腿，但一件上衣已經破壞了她的美態，所以大家亦怪責她的造型師，表明應該要換人了。

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整體造型同她年齡不符。（關曉彤微博圖片）