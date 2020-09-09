謝和弦以性愛影片威脅前妻？隔日突改口道歉：我不該把私事拿來說

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台灣藝人謝和弦與Keanna雖還沒正式離婚，但與女友莉婭的感情卻是愈愛愈高調，不過他日前突然在限時動態上貼文指手上握有和Keanna的性愛影片，更放話「繼續這樣鬧下去，就跟妳拼了吧」、「讓妳永遠嫁不出去，去拍A片吧」，一番言論引來廣大網友撻伐，連台灣知名律師呂秋遠都直呼「噁心」！

外界批判聲浪似乎讓謝和弦「恢復理性」，剛剛他透過經紀人改口：「根本沒有什麼性愛影片！」還要大家不要再私訊跟他要了。

↓↓↓謝和弦與妻子Keanna還沒離婚，就已經與莉婭拍婚紗照↓↓↓

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他也為自己的失言與做了不好示範道歉，當然也包括向受傷的Keanna致歉，「我這些腦充血的話對妳有不尊重，抱歉。過去的都過去了，我不該把我們的私事拿出來說這很沒品。」

↓↓↓謝和弦與妻子Keanna曾經也十分恩愛↓↓↓

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按圖看謝和弦的道歉聲明全文↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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