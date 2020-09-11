對謝和弦失控有感而發　好兄弟陳零九：看著好兄弟一步步自我毀滅

台灣藝人謝和弦日前在IG發文稱握有Keanna的性愛影片，還說「繼續這樣鬧下去，就跟妳拼了吧」、「讓妳永遠嫁不出去，去拍A片吧」，立刻引來網友痛批，之後他發出聲明道歉，也澄清根本沒有什麼性愛影片，好友陳零九則在IG上發長文，無奈表示「只能看著自己的好兄弟一步一步的自我毀滅⋯​」。

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陳零九在IG上發文吐露19歲時因為音樂而與謝和弦玩在一起，中間曾經因為一些事而斷了聯繫，之後才又重新聯絡上，兩人的友情也漸漸恢復，接著他看著謝和弦因為是公眾人物，承受著外界的批評或讚美，讓他的情緒失控，在謝和弦與Keanna鬧出要離婚的事後，陳零九曾試圖想要幫忙，但不知該怎麼幫，他曾聯絡Keanna希望兩人至少不要反目成仇，但「事情的發生太快​，我就只能看著自己的好兄弟一步一步的自我毀滅⋯​」。

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最後陳零九也表示「我覺得他犯的錯他必須要承受，​生病不是理由⋯​很多道歉說了也來不及了，​因為傷疤還是會在⋯​」，也勸謝和弦「希望你能好好的控制病情​，繼續做音樂給我們聽，不要在網路上談論那些私領域的事情」、「好聚好散​，好好的寫歌唱歌，我們不想那麼快失去一個好的音樂人​，一個好兄弟。​」，這篇長文獲得不少網友贊同，Keanna也留言安慰「沒事~我們大家都盡力了，謝謝阿九。」。

陳零九發長文苦勸謝和弦。 （IG@diegodtk09）

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