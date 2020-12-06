吳慷仁13年前被暖心房東選中便宜租房　一租至今背後原因超暖心

男星吳慷仁4年前以《一把青》拿下金鐘視帝後，演藝事業一路順遂，前陣子也透露購置新房，大方認愛邵雨薇，事業愛情兩得意，回顧13年自高雄北上打拚的日子，他在Facebook曝光當年以便宜價格出租房子給自己的房東一家人，抱持感謝之心，吐露：「人生中你總會遇到一些貴人。」

回顧13年前自己剛入行，吳慷仁坦言當時正在尋找第三間租屋處，遇到劉姓房東一家人，雙方約了一個晚上見面，當晚「只因為劉大哥兒子選了我。」事實上，劉家在當時還有不少房客打算租這間房子，為何最後選中吳慷仁？他後來才知道，房東太太在當晚問了大兒子「喜歡今天見過的哪個房客？」從大兒子口中選中吳慷仁，還以相當便宜的價格將房子出租，後來劉家又租給他更大的家，直到現在，房東房客結緣13年。

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吳慷仁直呼自己幸運，也感謝房東「給了我一個13年的安穩空間～今天晚上跟他們碰了一面，當時還在地上爬的老二也國中了...真的是歲月飛梭啊！」讓他有感而發：「人生中你總是會遇到一些貴人，而你不去特別想過就會忽略的貴人。」這段經歷分享後，網友也紛紛讚房東「這孩子的眼光很準，非常適合投資」、「善良的劉大哥，慧眼獨具的大兒子」、「如果你是支股票，一定是績優股，報酬率300%」。

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