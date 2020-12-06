吳慷仁13年前被暖心房東選中便宜租房　一租至今背後原因超暖心

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

男星吳慷仁4年前以《一把青》拿下金鐘視帝後，演藝事業一路順遂，前陣子也透露購置新房，大方認愛邵雨薇，事業愛情兩得意，回顧13年自高雄北上打拚的日子，他在Facebook曝光當年以便宜價格出租房子給自己的房東一家人，抱持感謝之心，吐露：「人生中你總會遇到一些貴人。」

回顧13年前自己剛入行，吳慷仁坦言當時正在尋找第三間租屋處，遇到劉姓房東一家人，雙方約了一個晚上見面，當晚「只因為劉大哥兒子選了我。」事實上，劉家在當時還有不少房客打算租這間房子，為何最後選中吳慷仁？他後來才知道，房東太太在當晚問了大兒子「喜歡今天見過的哪個房客？」從大兒子口中選中吳慷仁，還以相當便宜的價格將房子出租，後來劉家又租給他更大的家，直到現在，房東房客結緣13年。

+6
+6
+6

吳慷仁直呼自己幸運，也感謝房東「給了我一個13年的安穩空間～今天晚上跟他們碰了一面，當時還在地上爬的老二也國中了...真的是歲月飛梭啊！」讓他有感而發：「人生中你總是會遇到一些貴人，而你不去特別想過就會忽略的貴人。」這段經歷分享後，網友也紛紛讚房東「這孩子的眼光很準，非常適合投資」、「善良的劉大哥，慧眼獨具的大兒子」、「如果你是支股票，一定是績優股，報酬率300%」。

金鐘視帝吳慷仁年半轉3次體型　由暴肥減到激瘦再蛻變肌肉壯男
吳慷仁體重反彈接拍新廣告　玩Pokémon回到過去遇見「小吳慷仁」
《彼岸之嫁》劇評：人鬼神四角冥婚戀夠獵奇　深情吳慷仁至搶Fo
【金鐘獎】吳慷仁剃光頭與孫中山「撞樣」　唐綺陽意外揭背後秘密
吳慷仁為新戲瘋狂減磅跌至65公斤　瘦到嚇親大媽：怎麼差那麼多？
吳慷仁拍動作戲打上癮　新片棄青靚白淨形象行「黑乾瘦」肌肉路線

延伸閱讀：

如廁遭偷拍？周揚青悲喊「不能對我好點嗎」

老起來放！「007」丹尼爾16歲已長得超「成熟」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。