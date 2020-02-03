《彼岸之嫁》劇評：人鬼神四角冥婚戀夠獵奇　深情吳慷仁至搶Fo

《彼岸之嫁》故事描述一名少女潘麗蘭（黃姵嘉 飾）從小懷抱着看世界的夢想，她傾慕一起長大的林氏家族侄少爺林天白（林路迪 飾），當麗蘭長成20歲的待嫁少女時，出國深造學醫的天白終於返鄉。而家道中落的麗蘭卻為了拯救垂死的父親，被迫答應與林氏家族過世不久的少爺林天青（田士廣 飾）「冥婚」，亟欲想逃避命運的她更因此捲入一起神秘事件，生活也產生了翻天覆地的變化…

在聽聞《罪夢者》非常糟糕的評論之後，筆者一直對於《彼岸之嫁》的評價感到相當害怕，畢竟能夠讓國外相當知名影音串流平台Netflix投資台灣的戲劇已經是相當棒的事情了，深怕如果評價一直起不來會降低之後合作的可能性。然而，《彼岸之嫁》完全沒有辜負我對它的期望，今年才剛開始，Netflix就端出一道這麼美味的菜色，那麼《彼岸之嫁》到底好看在什麼地方？劇情又是如何進展的呢？就讓我們一起來看看！



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《彼岸之嫁》改編自華裔作家朱洋熹所撰寫的小說《鬼新娘》，當然兩者的呈現還是會有不同。不過我得說在改編的幅度上算是頗大，在原版的《鬼新娘》當中，女主角潘麗蘭（書中是叫李蘭）是有嫁過去鄰家的，理由就是因為家中父親的經商失敗，最終的目標是揭開林家的可怕的過去。以及自己家庭的過去，跟《彼岸之嫁》的設定有所不同。劇集的故事將重點放在林天青的死亡上，到底誰殺死了他？而為什麼林天青可以時不時出現在他人的夢裡，或是影響陽間，成為了劇情最終要交代的主軸。

為什麼林天青可以時不時出現在他人的夢裡？或是影響陽間，成為了劇情最終要交代的主軸（《彼岸之嫁》劇照）

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《彼岸之嫁》有着相當吸引人的主題，並將東方人的文化習俗用自己的方式詮釋，天神要有修行才能夠升官、死亡的人要接受審判，投胎或是下地獄、凡人燒的金紙與紙紮等等的東西，原來亡者真的會收到，而且連陰間的判官都可以賄賂，這些設定在保有既有文化中加以變化，十足的東方色彩也能引起華人觀眾的共鳴。

劇情以麗蘭父親因病臥床，而已經死亡的林天青竟然在麗蘭的夢中跟她達成了協議而展開，林天青要求她幫忙找出誰是殺了自己的兇手，而他則會以救回她爸爸為回報。而這時出現的天庭守衛二郎（吳慷仁 飾）也正在調查林天青為何還沒有接受審判。二郎與麗蘭二人相遇，並開啟一段調查的開始。我能說《彼岸之嫁》最成功的地方在於主題的選擇，整體風格相當新鮮，雖然也不是第一次出現這種題材，但本劇就是再度成功詮釋了一次，神與人的合作、穿梭陰陽界的大冒險，正是《彼岸之嫁》好看之處。

劇情以麗蘭父親因病臥床，而已經死亡的林天青竟然在麗蘭的夢中跟她達成協議而展開，要她幫忙找出誰是殺了自己的兇手，而林天青則會以救回她爸爸為回報（《彼岸之嫁》劇照）

不過，即使故事架構再好，我認為《彼岸之嫁》還是有一些淺而易見的問題。本劇針對林家勢力的背後似乎沒有太多的解釋，包括判官的賄賂也選擇帶過，如果編劇能夠針對林家的背景多加一點戲劇性的變化，或許會是不錯的做法。而結尾草草的將過錯都放在伊莎貝爾（紀培慧 飾）身上這點也不太能讓人接受，有做劇情反轉、跟滿足了劇情反轉的效果是完全不同的，安排了這個大逆轉反而讓前面一些好看的表現都浪費掉。

結尾草草的將過錯都放在伊莎貝爾（紀培慧 飾）身上這點也不太能讓人接受，有做劇情反轉、跟滿足了劇情反轉的效果是完全不同的，安排了這個大逆轉反而讓前面一些好看的表現都浪費掉（《彼岸之嫁》劇照）

但上述這一切缺點都可以被接受，因為吳慷仁！《彼岸之嫁》如果說主題吸引人是優勢的話，那最大的優勢就是有吳慷仁了。吳慷仁在劇中飾演的是天庭守衛二郎，講話帶點輕挑但在凡間擁有強大能力的角色，更重要的是他也是劇集中唯一一個在心境變化上最有感的角色了，其他的角色轉變都略嫌不足，唯獨吳慷仁的角色塑造在有限的空間發揮得很好，前幾集的幽默、跟後面的真性情與犧牲，很難不被他迷倒！

總結《彼岸之嫁》，筆者很高興台灣的戲劇一直能夠有好的表現。身為觀眾的我也超期待《彼岸之嫁》能夠有第二季，畢竟編劇都敢在結尾給人塞這種「超級有續集的線索」卻還不給我推出續集，總之坐等消息吧！

片名：彼岸之嫁 The Ghost Bride 導演：郭修篆、 何宇恆 演員：黃姵嘉、吳慷仁、林路迪、田士廣、謝怡芬、紀培慧、陳意遐、溫紹平、吳俐璇、梁書造、曾濰山 類型：劇情 年份：2020 級數：6集 片長：50-55分鐘 推薦：8分

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