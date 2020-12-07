MAMA 2020︱BTS防彈少年團共奪8獎　Suga詭異「登場」7人合體

一年一度的韓國樂壇大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」（MAMA 2020）剛於周日（6日）深夜結束，雖然今年改為網上直播形式進行，可是現場氣氛一樣熱鬧。而今屆粉絲最關注的4個大獎，包括「年度歌手」、「年度歌曲」等得主亦全部揭曉。

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！

大熱BTS防彈少年團首先奪得「年度專輯」，講得獎感言時，Jimin特別打電話給正在休養的Suga，好讓他親自有機會向粉絲道謝。電話中的Suga表示雖然有點害羞，但也講到希望自己盡快康復再與大家見面。今年一首《Dynamite》亦助組合獲得「年度歌曲」，隊長RM回憶MAMA是組合唯一出道時沒有受邀出席的頒獎禮，直至今天卻能連續幾年得獎。

BTS防彈少年團共奪8獎，再次成為全場大贏家。（ViuTV截圖）

Jimin即場連線Suga。（ViuTV截圖）

+ 24 + 24 + 24

而BTS防彈少年團獲頒「年度歌手」時，J-Hope提及支持多年的粉絲，坦言全賴大家才能每年能一步一步成長。Jimin亦形容今年過得很快，亦夾雜了很多感情，感謝大家一直的守護，約定粉絲下年再在頒獎禮同一位置上見面。雖然Suga今年未能一同參與，但他竟於《Life Goes On》表演時以CG形式驚喜現身。雖然畫面或多或少有點詭異，但能見到BTS防彈少年團7人合體，相信粉絲已相當滿足。

Suga以CG形式驚喜現身，相當有心。（ViuTV截圖）

現場當然只有6位成員上台。（Mnet）