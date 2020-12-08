羅志祥小豬2020下半年三大爭議　「豬粉生日制服趴」未係最誇？

台灣藝人羅志祥（小豬）四月份在前女友周揚青爆料後，渣男形象揮不去，沈寂八個月他，本月四號突然在IG上發長文，寫下「深藏在心底深處的聲音」，針對多年前的爭議一次澄清，包含搶歐漢聲女友、宜蘭淫亂泳池趴等傳言，使他聲量再起登上「網路口碑歌手天團」第八名。

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羅志祥表示，搶歐弟女朋友，Makiyo跟自己早就澄清過，但仍然被持續討論，他原本抱著「清者自清」的態度，但網友們仍選擇去接收該類資訊，就像宜蘭泳池趴一樣，本來只是去參加好友生日聚會，但隨著媒體不斷報導，已經變成了「撕不下的標籤」。

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針對前經紀人孫德榮說他性騷擾，羅志祥也直呼「我真的沒有」，對於未參加當年指定他主持《娛樂百分百》的影視大亨楊登魁告別式，羅表示因工作關係「有提前拈香」；此外有小模跳出來，指稱他主動約去歐洲同樂，他也回應「我完全不認識」。

但事情才剛澄清完，羅志祥馬上被網友爆料，他曾經「酒駕的助理」與友人的對話截圖，讓焦點再次被轉移，加上前陣子的違建新聞，使他爭議不斷。

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