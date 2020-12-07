潮流合夥人2｜周揚青首登綜藝人氣旺　羅志祥情變後求復出難翻身

羅志祥（小豬）4月底被舊愛周揚青發文狠狠重擊，事過約8個月登上時尚雜誌懺悔，拋出要以音樂回歸的宣言，一步一步地替復出試水溫，無奈網路仍是罵聲一片，加上他因在住家興建泳池，違法被勒令即期拆除，今又爆出疑似是劉姓助理的IG私訊對話外流，但劉姓助理駁斥指被盜用帳號，立刻報警處理，外界推測小豬的復出之路又卡了好幾關，形象難以挽回。

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小豬8月被爆在內湖餐廳用餐，對於何時復出給了想先陪家人的答案，期間選擇在IG分享生活，發文多是限制留言對象，且因不更新公開的Facebook，臆測應是不想看到酸民抨擊。上個月他到公司開會被周刊偷拍，受訪表明不想多說，卻透露有工作邀約上門；接著登上《enya Fashion Queen時尚女王》12月號封面，採用黑白色系照片，是想詮釋回首、然後重新回歸舞台的反差感。

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有別於小豬的落魄，恢復單身的周揚青聲勢如日中天，經營的潮牌收入蒸蒸日上，也從網紅跨足演藝圈成為女明星，參與的真人騷《潮流合夥人2》首集前晚上架，卻傳出她擔憂如廁遭到偷拍，忍不住悲喊：「我第一次上綜藝，不能對我好點嗎？」

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她在錄影過程遭陳偉霆、范丞丞整蠱，陳偉霆稱她是初次錄影，節目組表明無法給她房間，把她唬得一愣一愣，她喊想退出後傳訊息問節目組「請問有沒有房間住」、「我們洗手間有沒有裝攝影機」，「上廁所或是洗澡是安全的嗎」等問題。見著周揚青露出慌張神情，得逞的陳偉霆不時得憋住笑意，互動片段在網上引發熱議。

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