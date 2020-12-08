張馨月曬名牌手袋大方承認使林峯錢　最貴近3萬更不乏平民選擇

林峯太太張馨月（Carina）產後一直專心照顧囡囡，她更不時在社交平台分享日常生活，繼早前分享秋季穿搭心得之後，日前她又曬出由懷孕時期到目前為止入手的手袋，當中除了有名牌LV手袋之外，更有平民價的選擇！

張馨月（Carina）不時在社交平台分享日常生活。（微博@張馨月Carina）

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Carina透露兩款來自LV的手袋都是在懷孕期間購買，不過由於都屬於比較迷你的尺寸，所以她笑言暫時未用得着：「看到特別喜歡的商品，哪怕目前用不了，先買再說！」但其實這兩款都屬於超人氣搶手款，總值近5萬港元！而另一款名牌手袋就來自Balenciaga，同樣屬於迷你款式，粉紅色相當搶眼！雖然以上幾款手袋都要過萬，但最後Carina亦推薦了一款只需299元人民幣（約355港元）的平價手袋，她直言喜歡最重要！

Carina曬出自己的名牌手袋，這款售價29,400港元。（小紅書圖片）

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不過就有網民質疑Carina炫富，並留言道：「你不工作，沒有收入。買包的錢都是老公給嗎？」張馨月隨即霸氣回覆：「自信點把嗎去掉！」大方承認使老公錢，更有粉絲留言力撐：「她花她老公錢不是很正常嗎，她老公的錢就是她的」、「這種人太讓人討厭了」。其實出身富裕家庭的林峯，爸爸是有「廈門李嘉誠」之稱的林華國，資產保守估計超過30億元，而有傳Carina媽媽曾在內地從事飲食生意，被稱「餐飲女王」，更曾自稱擁有千億身家！