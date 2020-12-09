傳收十萬出場費直播只售出5個保溫杯　　黃聖依嬲豬發聲明澄清

時下內地直播行業發展迅速，不少明星都參與直播帶貨增加收入同曝光量，成交額都相當不俗。但就在近日網上卻盛傳黃聖依被商家投訴，其參與一場直播活動不竟遲到又不觸碰產品，最後只賣出5個保溫杯而已，總成交額只有695元人民幣 （約824港元），事件掀起廣大討論。

黃聖依近日被傳出直播時不敬業。（黃聖依工作室微博圖片）

據網上傳出的消息指，有多家商家非常不滿黃聖依是次的直播的行為，爆出已付她10萬元人民幣（約11萬港元）出場費，可是直播時就相當不敬業。據指是次直播黃聖依需要售賣多樣產品，商家指出她在賣酒的時候並沒有多作介紹，只是聞一下而已就了事，隨後到賣下一件產品保溫杯的時候，她就已經離場走人，直播期間完全沒有觸碰過產品，全由旁邊的助播去講解，最後只售出5個保溫杯而已。

傳出黃聖依不介紹產品。（微博圖片）

而受影響的商家就向主辦方索償，可是卻遲遲未收到退款。眼見事件愈傳愈烈，黃聖依一方亦最終忍不住透過工作室發聲明澄清，表明此事件根本就是造謠，嚴重構成了黃聖依的人格貶損。黃聖依一方指出，在參與是次直播期間根本就沒有參與保溫杯的銷售，而且亦未收取過所謂的十萬元費用。另外，按照簽訂的合同，黃聖依依指完成80分鐘的直播，並沒有所謂的遲到早退行為，完全沒有做過任何違約的事件。

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黃聖依透過工作窒發聲明澄清。（黃聖依工作室微博圖片）