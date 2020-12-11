女人俱樂部向《戀愛自由式》致敬　鄧麗欣唐寧17年前泳衣循環再用

由李若彤、李麗珍、袁潔瑩、陳慧珊、葉蘊儀、張慧儀及江欣燕主演的2014年高收視劇集《女人俱樂部》（簡稱M Club），由今個星期起於凌晨12點半TVB深宵時段重播。當中有一幕，六位年青時期的M Club成員在游泳池嬉水時穿的一件頭泳衣，竟然因為與2003年播映的《戀愛自由式》中鄧麗欣（Stephy）及陳文媛等人所穿的泳衣款式一樣而引起網民注意。

賴慰玲、吳嘉熙、陳瀅、王敏奕、糖妹、陳嘉寶和吳燕菁飾演劇中的年輕角色。（《女人俱樂部》劇照）

陳嘉寶、王敏奕、糖妹、吳嘉熙、賴慰玲及吳燕菁戴上黑色泳帽、穿着寶藍色的連身泳衣在游泳池玩水。（《女人俱樂部》影片截圖）

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在其中一集，六位年青時期的M Club成員陳嘉寶、王敏奕、糖妹、吳嘉熙、賴慰玲及吳燕菁戴上黑色泳帽、穿着寶藍色的連身泳衣在游泳池玩水，有網民覺得這個造型非常眼熟，翻查一看竟然與17年前的《戀愛自由式》中，一眾游泳隊隊員的隊服一模一樣，懷疑向來經常重用戲服或道具的TVB劇組，將十幾年前的泳衣給M Club年輕演員重穿。

網民覺得好眼熟。（《女人俱樂部》影片截圖）

陳文媛、鄧麗欣和唐寧於17年前在《戀愛自由式》穿過這件寶藍色一件頭泳衣。（VCG）

完全一模一樣！（《女人俱樂部》影片截圖）

過往TVB劇集都有不少道具及戲服不斷重用，其中以古裝劇最為嚴重，有指有不少古裝戲服至少10幾年沒有洗過，更有演員曾表示耳環污糟到戴到耳朵發炎。

現在跟大家一起回顧一下TVB劇集中不斷循環再用的道具及戲服：