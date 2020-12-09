周慧敏公開50年前幼稚園時期相片　男仔頭髮型卻散發女神光芒

現年53歲的「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）早前正值母校聖士提反堂70周年校慶，獲邀做訪問刊登在特刊中，除了大爆不少讀書時期的趣事之外，更公開多張從未曝光過的幼稚園時期照片。當時的Vivian雖然留有男仔頭髮型，但沒變過仍是她那又圓又大的雙眼，果然靚女都是由細靚到大！

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周慧敏（視覺中國）

Vivian小時候入讀聖士提反堂幼稚園時已經表演慾旺盛，她在訪問中透露曾在一眾同學前演唱歌曲、演過話劇，甚至穿着和服表演跳舞，而她在校內第一次表演是唱歌，而第二次表演是慶祝聖誕節時，擔任演出話劇飾演馬利亞。不過周慧敏第一個個人獎項竟然與表演沒任何關係，而是在幼稚園中獲得的「衛生獎」

Vivian雖然留有男仔頭髮型，但沒變過仍是她那又圓又大的雙眼。（Facebook：周慧敏 Vivian Chow）

她之後亦再Facebook上載訪問中的照片，只有4、5歲的Vivian當時眼仔碌碌非常趣致可愛，連在芸芸人海中都散發住女神光芒，有不少網民都表示一眼就認得出第一排由左數起第8個就是她。

有不少網民都表示一眼就認得出第一排由左數起第8個就是周慧敏。（Facebook：周慧敏 Vivian Chow）

Vivian小學和中學都是聖士提反堂的學生，她在訪問中透露自己中學時每年參加校際音樂比賽，亦是合唱團的女高音，中五時更奪獨唱和組合冠軍，而同時更是籃球隊的隊員，動靜皆宜。成績方面，Vivian表示自己非常一般，不過有一年因為美術、音樂和體育科突然成績很好而在班上考第一名，令她感到有點慚愧。

中學時期的周慧敏。（Facebook：周慧敏 Vivian Chow）

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