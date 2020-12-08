74歲白彪備受TVB「力捧」　感恩身體頂得住：我每日慢跑40分鐘！

由羅天宇和龔嘉欣主演的《香港愛情故事》於昨晚（8日）10點半時段正式首播，觀眾不但由今星期晚上8點起不用轉台都馬不停蹄有劇睇，《愛‧回家之開心速遞》的「雷公」更在3小時30分鐘內表現不斷出場的戲碼，分別在《使徒行者3》、《踩過界II》及《香港愛情故事》以「大輝哥」、「陳福全」及羅天宇的爸爸「漢聲」身份登場，拍得住一晩死五次的羅樂林。

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「雷公」白彪在星期一至五晚上的3小時30分鐘內表現不斷出場。（《香港愛情故事》影片截圖）

現年74歲的白彪，過去曾先後兩次離開TVB，再於去年5月回巢拍劇，結果憑《愛‧回家之開心速遞》「雷公」一角大受觀眾歡迎，之後開始獲安排接拍《使徒行者3》、《踩過界II》和《香港愛情故事》，最後竟一炮過播出令他相當驚喜：「又會咁橋，羅樂林就一晚死五次，但係我冇，都好幸運！」

白彪於去年5月回巢拍劇後，憑《愛‧回家之開心速遞》「雷公」一角大受觀眾歡迎。(劇集截圖)

他笑言四部劇裏的四個角色都截然不同，很有信心不怕觀眾見到四個自己而看到精神分裂：「雷公係心胸狹窄、過百億嘅有錢佬企業家；全叔就衰到貼地，係三餐不飽嘅流浪漢、至於大輝哥就係一個好陰沉嘅黑社會；漢聲係一個對老婆仔女呼呼喝喝嘅大男人大聲公，所以我自己都會分得好清楚！」

有網民表示白彪近期備受TVB力捧，彪叔笑言自己最近確實很忙碌除了一直拍處境劇《愛‧回家之開心速遞》之外，亦有參與《金宵大廈2》和《我家無難事》的拍攝：「我都仲有拍緊劇，所以呢輪好忙下，公司都好關照我，畀咁多嘢我拍！」

白彪在8點半的《使徒行者3》飾演「大輝哥」。（《使徒行者3》影片截圖）

白彪於9點半的《踩過界2》飾演錯手殺人的快餐店留宿者陳福全。（《踩過界2》影片截圖）

白彪曾經是香港的經典武打演員，年輕時拍過不少經典電視劇，包括《射鵰英雄傳》、《神鵰俠侶》、《紅樓夢》及《鹿鼎記》等等，更曾三次飾演金庸筆下的郭靖，最高峰更試過連續7日7夜不睡覺進行拍攝：「以前我哋拍打戲由朝早7點打到夜晚9點，成個禮拜都係咁，嗰陣亦唔覺得好辛苦，啲體力真係唔知由邊度嚟，而家諗返轉頭都覺得冇乜可能！同埋以前啲動作戲又冇特技，真係就咁又打又碌又轉身，一個鏡頭至少NG十次八次。」

彪叔憶述，自己當年在佳視拍《射鵰英雄傳》時，是自己拍劇生涯中最辛苦的：「嗰時一日播一集，但起碼要七日先拍好一集，所以幾快就要拍好呢？簡直好似被恐龍咬住咁！公司當時有間房特別畀我同米雪，日日24小時唔准返屋企都要stand by，我記得有場戲我真係頂唔順，七日七夜冇瞓覺，拎住條打狗棒頂住條腰恰着咗，我就話：『到我你再話比我知！』。呢種辛苦真係唔知點形容！」

白彪是佳藝電視第一代《射鵰英雄傳》的郭靖。(網上圖片)

彪叔雖然現已年屆74，但他拍心口表示自己的身體絕對頂得住：「而家我每日食完飯後都有慢跑40分鐘，星期一、四仲去踢小型足球，已經慣咗體力絕對冇問題，健康真係最緊要。」他笑言因疫情關係最近無法打波，只能跑跑步健健身。

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