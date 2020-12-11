宥勝賣豪宅一家四口露營車流浪8個月遭轟自私　竟全是老婆主意？

台灣男星宥勝一家四口自今年4月開始以露營車為家，環島全台走透透，全家「流浪」至今長達7個月，期間他飽受網友批評，挨轟「瘋了」、「自私」，事隔數月，他接受訪問終於說出真相，表示其實這是老婆「蕾媽」的想法，而流浪了數月，2020年來到尾聲，宥勝也坦言：「是該定下來的時候了。」

宥勝帶住一對年幼仔女流浪的做法引來不少爭議，直到8個月後旅程將要結束的現在，才開口透露這全是老婆蕾媽的主意：

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為了主演的HBO Asia原創劇集《戒指流浪記》宣傳，宥勝暫停露營車行程，目前落腳在台中，說起劇中精算師角色，他坦言一接到劇本很傻眼，覺得男主角簡直無聊無趣到爆，「這傢伙太扯了啦，誰會跟他在一起啊？」大呼自己都想叫女主角快分手！愛碎念、數字控的男主角，雖令他抓狂，但既然接下角色，他試著理解角色情感，加上導演北村豐晴獨特喜感，讓他得以發揮，在拍戲期間，每天都很期待進劇組，一點也不覺得累。

拍完《戒指流浪記》後，宥勝帶著一家人「流浪」、瞓露營車，製作人葉天倫說他「瘋了」，經紀人也說「一輩子都不會理解你在幹嘛」，還有許多網友批評：「要是我老公像宥勝這樣，一定把他掐死！」認為拖著幼兒旅行「太自私」，宥勝坦言夫妻沒有吵架，只是覺得生活過得「太悶」，老婆也希望看到一家人出遊的那種家庭凝聚感，於是有了這趟行程，而不想停下來的也是蕾媽，宥勝說：「流浪3、4個月時，我就想結束行程了，但老婆似乎還沒得到滿足，又持續幾個月，現在我想工作了，是我壓著她，該定下來了。」

同樣是去流浪，廣東一名單親爸今年懷着正向帶住4歲囡踩單車征去拉薩。今年的新冠肺炎疫情令他感悟良多，希望帶著女兒去探索這個世界，做她的引路人，讓她去尋找自己的人生。70日旅程抖音全記錄為他勁吸200萬Fans：

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一家四口24小時黏在一起，宥勝承認也會有想過夫妻兩人世界時，曾想將女兒、兒子「丟包」給爸媽帶：「小孩就是動物，想哭就哭、想尖叫就尖叫，那不是動物是什麼？」但透過親子相處，觀察孩子們探索過程，對父母而言是很大的收穫，透過行程也發現好玩事，參加大甲媽祖遶境活動，他笑虧老婆膚色健康像「黑面媽祖」，未來他也不會規劃，交給老婆做決定，兒女不一定要念明星學校，不必想著要留多少錢或房產給孩子，教孩子們有自己賺錢的能力，將來他依然會隨興所至，「要在死前花光所有錢！」

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