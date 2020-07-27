宥勝3歲兒遇恐怖意外　一身血畫面超衝擊　蕾媽崩潰：弟弟流血了

宥勝原定於26號現身台南親子小學堂市集，宣傳自己的網路節目「宥勝去哪兒」，結果兒子剴剴竟發生濺血意外，一家人緊急轉往醫院，他在Facebook上PO出兒子額頭以包紮好，但衣服上滿是血漬的照片，讓網友看了都相當心疼，也直呼頗能體會宥勝妻子蕾媽（小嫻）崩潰的心情。

宥勝透露，自己早上在弄影片，蕾媽突然打電話：「趕快下來！弟弟流血了！」宥勝一下樓，只見妻兒兩人渾身是血，而剛好有台救護車，蕾媽解釋：「救護車不是來載我們的！但我請他幫忙載我們到醫院...」宥勝形容太太全身都很緊繃，自己只能冷靜下來，「我看了一眼弟弟，發現他意識清楚，也沒有撕心裂肺地哭喊，於是就決定：『你們先上車，快去醫院，我等等去找你們！』我就衝上樓拿一些必要物品...」

慎入！點圖看宥勝3歲兒流血照▼▼▼

到醫院後，與醫生討論是否全身麻醉縫合，讓宥勝想起一位澳洲朋友的孩子，也是3歲時受傷，「在醫療處置時過於直接與粗暴，於是這孩子在驚嚇過度之後，10幾年來都不曾再開口說話...而剴剴他正好3歲。」後來醫生耐心跟剴剴溝通，像講故事般，把縫合說成與「蟲蟲」對抗，讓宥勝直呼：「這過程真是太讓我佩服了！」

點圖看宥勝可愛兒子照片▼▼▼

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因兒子受傷，宥勝也決定取消之後的行程，「因為不管再愛冒險或是再愛旅行，健康一定要是第一，畢竟只有在身心都準備好的狀況下，才能得到世界上最美的體驗不是嗎？所以祝福大家都身體健康，也請大家不用太擔心剴剴，因為他後來跟我們有說有笑，睡了一個大午覺後目前生龍活虎，這幾天只需多觀察他有無腦震盪，其他部分都有被悉心照顧好唷！」

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