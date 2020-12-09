54歲溫碧霞Fit爆身形30年如一日　法令紋現形暴露年齡

現年54歲的溫碧霞（Irene）多年來樣貌及身材都保養得宜，她除了不時在社交平台分享護膚心得之外，更經常Post性感靚相，讓粉絲大飽眼福。早前Irene獲邀上內地節目《蒙面唱將猜猜猜》，她在台上獻唱一首《我只在乎你》，不但歌聲大獲好評，Fit爆身形更獲讚堪比少女！

溫碧霞（Irene）多年來樣貌及身材都保養得宜。（微博@溫碧霞irenewan）

早前Irene獲邀上內地節目《蒙面唱將猜猜猜》，Fit爆身形獲讚堪比少女！（微博@溫碧霞irenewan）

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以一身薄紗長裙登場的Irene，以招牌髮型亮相，現場嘉賓都被她的氣質驚艷，不少網民都大讚她Keep得超好，纖幼的手臂及腰部令人羡慕！Irene當年憑劇集《火玫瑰》中海潮一角而走紅，她在劇集《封神榜》中更演活了被九尾狐上身妖惑紂王的妲己，妖艷嫵媚入型入格，至今都是經典，更被封為「最美妲己」。Irene的身形與過往相比零變化，絕對是30年如一日！

Irene在劇集《封神榜》中飾演的妲己至今都是經典。（微博@魚樂壹周刊）

不過近鏡就將Irene的法令紋完全暴露，相中所見化上濃妝的她膚色過白，給人一種厚重的感覺，加上魚尾紋及法令紋明顯，即時暴露了歲月痕跡，但亦有不少粉絲力撐Irene保養有方，無論是身材還是顏值都令人驚嘆！

近鏡的Irene魚尾紋及法令紋明顯。（微博@魚樂壹周刊）