天王嫂方媛拍片分享日常穿搭　成身名牌顯身價竟被批品味差？

天王嫂方媛（Moka）自從嫁給郭富城之後備受寵愛，除了照顧兩個囡囡之外，身為幸福人妻的她不時在社交平台分享扮靚心得，在微博坐擁超過204萬粉絲，人氣強勁！日前Moka拍片分享近期的日常穿搭，升格天王嫂的她衣着幾乎都是一線名牌，相當奢華！

方媛（Moka）不時在社交平台分享扮靚心得。（微博@方媛Moka）

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近期天氣轉凍，所以Moka今次分享的7個Look都是以冷衫同外套為主，包含型格、甜美、優雅等各種風格，雖然看似簡單隨意，但其實她偏愛挑選品牌辨識度高的單品或Logo items，當中不乏Chanel、Dior、LV、Hugo Boss等一線名牌，她亦會利用飾品點綴，加上名模最愛的超長靴，大騷長腿！Moka分享的7個造型都盡顯天王嫂的身價，但就有網民認為品味差：「有錢和品味確實沒關係，檔次不夠」、「穿出了淘寶Feel」、「衣品不行」、「一股網紅風」，但亦有粉絲大讚樣貌甜美的她無論着咩都靚，生完兩個女都依然好Fit！

Moka偏愛挑選品牌辨識度高的單品或Logo items，盡顯天王嫂的身價。（影片截圖）

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