Marvel新劇緊接《復4》結局！消失女英雄回歸《飛隼與寒冬戰士》

迪士尼10號在投資人大會上，公開多項重大消息，由Anthony Mackie、Sebastian Stan主演的《飛隼與寒冬戰士》（暫譯、原劇名《The Falcon and The Winter Soldier》）首次公開完整預告，並宣布上線日期。

《飛隼與寒冬戰士》由《Empire》編劇Malcolm Spellman撰寫劇本。故事接續電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的情節，聚焦飛隼和寒冬戰士兩角色，描述他們在美國隊長離去後如何聯手抗敵。

預告中，除了可看雙主演的身影外，也再次看到Daniel Brühl飾演的「Baron Zemo」現身。此外，Emily VanCamp也重返Marvel宇宙，演出「Agent 13」Sharon Carter。

↓↓↓有人爭做新美國隊長？點圖放大逐格睇《飛隼與寒冬戰士》最新預告↓↓↓

+ 11 + 11 + 11

新加盟演員則有《黑鏡》男星Wyatt Russell。他飾演John Walker，又名「美國密探」。漫畫中，John Walker曾短暫取代過美國隊長的位置，後在爭奪不成後，前往加拿大成立新的英雄團隊。

相關圖輯：《WandaVision》新預告驚見「心靈寶石」再粉碎 兩個舊角色回歸（點圖放大↓↓↓）

+ 17 + 17 + 17

主演Anthony Mackie先前提及新劇時，大讚它不像電視劇而是宛如長達六小時的電影：「《飛隼與寒冬戰士》看來就像是一部Marvel電影。我們拍攝的方式其實就像電影一樣。以前曾在電視圈工作過的每個人都說，『我從來沒有拍過一部像這樣的電視劇』。我們的拍攝方式的確就像拍攝電影，只是分成了好幾集的感覺。因此，這不是部兩個小時長的電影，而是一部六或八個小時長的電影。」

相關圖輯：基斯頓比爾演《雷神4》大反派「屠神者」？點圖放大看Marvel未來三年時間表↓↓↓

+ 8 + 8 + 8

《飛隼與寒冬戰士》共六集將於2021年3月19日在Disney+上線。

《飛隼與寒冬戰士》（暫譯、原劇名《The Falcon and The Winter Soldier》）將於3月19日上架。（Marvel）

延伸閱讀：

《洛基》美劇首曝前導片段！湯姆希德斯頓俐落短髮撩空姐

查理考克斯再演「夜魔俠」？傳聞登上大銀幕加入《蜘蛛人3》

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】