【蜘蛛俠3】粉絲「拯救夜魔俠」成功　傳Marvel與Charlie Cox簽約

由Marvel Studios及SONY聯手製造的《蜘蛛俠3》，電影的消息可謂源源不絕，由上年中兩間公司宣布決裂，到再度合作，還傳出電影拍攝工作因新冠肺炎疫情影響要延期，最終連映期都要一改再改。之後外媒在數月前更突然傳出三代蜘蛛俠有望同框演出，及後傳聞愈來愈誇張，甚至傳出第一代及第二代的部份角色都會加入《蜘蛛俠3》。今日最新的消息有指「夜魔俠」都會加入戰圈，莫非如外界猜測，身陷困境的蜘蛛俠需要一位辯護律師協助？

神秘客在《蜘蛛俠：決戰千里》的片尾片段重新出現，更拍下了蜘蛛俠殺人的證據。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

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自從蜘蛛俠在《蜘蛛俠：決戰千里》的片尾片段遭誣衊成殺人兇手後，坊間一直盛傳蜘蛛俠在《蜘蛛俠3》需要一位正義的律師來辯護。巧合地，當時Marvel Studios在去年的聖地亞哥國際漫畫展上宣布將籌備《She-Hulk》影集，於是讓影迷聯想到，Marvel Studios或透過讓Jennifer Susan Walters／She-Hulk擔任蜘蛛俠的辯護律師，從而把她從劇集過渡到大銀幕。可是今日又傳出「新」消息。

蜘蛛俠在片尾片段又再遭到《號角日報》的主播J. Jonah Jameson追擊。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

據《Murphy's Multiverse》率先報道，在Netflix影集《夜魔俠》中飾演主角「夜魔俠」的Charlie Cox，他早在數個月前已跟Marvel Studios達成協議，並準備在《蜘蛛俠3》登場。雖然《夜魔俠》的劇集是由Netflix製作，但劇集的設定同屬Marvel電影宇宙。《夜魔俠》的首季在2015年播出時，獲得廣泛好評，可是Netflix在2018年突然宣布取消第四季，粉絲即時在網上發起「#SaveDaredevil」大行動，未知Marvel Studios是否聽到粉絲的聲音，準備把夜魔俠拯救出來。

除此之外，外媒《Just Jared》影到飾演第一代蜘蛛俠的杜比麥奎爾（Tobey Maguire）出現在荷里活試造型店「Wardrobe Workroom」，此舉讓外界猜測他是為《蜘蛛俠3》試造型。

未知蜘蛛俠將會如何在《蜘蛛俠3》脫險。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

雖然目前《蜘蛛俠3》的演出陣容成疑，但傳聞的陣容及設定讓粉絲猜疑Marvel Studios是否準備籌備「Secret Wars」。皆因《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟曾放話，如果Marvel Studios開拍「Secret Wars」電影，兩人就會再次回歸執導。或者Marvel Studios見與羅素兄弟合作這麼成功，有意繼續添食。如果屬實的話，確實是Marvel粉絲之福。