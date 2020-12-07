【Marvel】《鷹眼》劇集演員陣容更新　六大重量級演員加盟

Marvel Studios的Disney+劇集《鷹眼》（Hawkeye）已經開拍，網上連日來亦流出多張片場照，而早前有外國傳媒更宣布6位重量級演員將加入劇集，讓影迷萬分期待。

謝洛美維納將在《鷹眼》劇集中擔任主角鷹眼。（IMDb 圖片）

據外國傳媒《Variety》報道，除了謝洛美維納（Jeremy Renner）及希莉辛菲（Hailee Steinfeld）兩位主演外，影集還新增6位重量級演員，其中5位是新加盟，當中包括「華倫太太」韋娜法米加（Vera Farmiga）、Fra Fee、Zahn McClarnon、Tony Dalton及Alaqua Cox。據了解，劇集《鷹眼》是Alaqua Cox首部參演的影視作品。

至於第6位的重量級演員就是準備在《黑寡婦》登場的佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）。

有指佛羅倫斯佩芝（左）都會參演《鷹眼》劇集。（《黑寡婦》劇照）

雖然迪士尼及眾演員都沒有回應相關傳聞，但該報道已經公開他們所演出的角色。據了解，韋娜法米加將會飾演Kate Bishop的母親Eleanor Bishop；而Kate Bishop將由Hailee Steinfeld飾演。

另外，Fra Fee將會飾演Kazi，相信是Kazimierz Kazimierczak的縮寫，他是被稱為「Clown」的反派；Tony Dalton的角色是Jack Duquesne，他是鷹眼早期的導師，在原著漫畫中，這角色亦正亦邪。

「華倫太太」韋娜法米加加盟Marvel Studios。（劇照）

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至於新演員Alaqua Cox的角色是Maya Lopez，是一位失去聽力的超級英雄，能夠完美模仿他人的動作，成為一名強勁的戰士；最後Zahn McClarnon則飾演William Lopez，相信是Maya Lopez的父親。