蕭敬騰出新歌太空做主題　投資餐廳人氣勁連媽媽也差點吃不到

蕭敬騰（老蕭）回歸本業推出新單曲《薩哈星球》，將新歌MV星艦風吹向手搖飲副業，今天出席「17N9 POP-UP STORE」記者會，將內湖旗艦店店內打造成17N9太空艙，連MV中的大型火箭都直接搬到店前。另外，他投資的日料餐廳超搶手，預約排至明年3月，沒想到連蕭媽媽要吃都很難。

蕭敬騰投資日式餐廳人氣勁，連蕭媽媽也差點吃不到？（按圖了解）

經紀人Summer透露太多圈內好友與民眾搶定位，曾差點發生重複訂位的事，老蕭不管餐廳訂位瑣事，但蕭媽媽一直問他「甚麼時候吃得到？」，等到他想在店裏幫媽媽安排壽宴時，才發現當天也被訂滿了，動怒怨「為甚麼我開的店，連我媽媽都吃不到，還是我花錢跟客人買當天的位子？」，好在經紀人一通通電話向當天訂位的客人協調與道歉，最後才成功調到時間。

好友周杰倫（周董）昨天於IG Po出自拍照，老蕭留言誇他「眼睛好大」竟登上微博熱搜，記者會再讚嘆周董「眼睛大像少男」，他透露天王嫂昆凌曾送給他自己投資品牌的瞳孔放大片，但他自認手殘、不太會戴隱形眼鏡，自曝高中第一次戴，不懂得怎麼摘，一戴戴了2個禮拜，等拿下來的時候眼睛刺痛，「感覺快瞎了」。

除了副業經營有成，老蕭也不忘歌手本業，在年終推出新單曲《薩哈星球》；而他原訂今年8月在台北小巨蛋舉辦個人演唱會，但當時考量防疫安全而放棄檔期，明年則擁有檔期優先權，經紀人Summer透露，預計明年下半年開唱，但一切還是要視疫情狀況，再進一步做決定。

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