與蕭敬騰同台演出　畢書盡分享合作背後：厚着面皮問他可否合唱…

畢書盡（Bii）實現每年都要到花蓮會粉絲的承諾，在8月28日晚第六度登上夏戀嘉年華舞台開場，除了帶來多首新歌，也親切走下台與粉絲玩自拍，誠意十足！而最大的驚喜是他在演出後，在蕭敬騰（老蕭）帶領的獅子（LION）演出時「回鍋」擔任嘉賓，「蕭畢」攜手開唱，掀起全場高潮。

老蕭帶領獅子壓軸登場，以抒情歌《我們的愛》揭開序幕，在演唱新歌《第一眼》時更脫下外搭的紅色襯衫拋下台送給粉絲，整場最大彩蛋，是當獅子唱到最後一首經典英文神曲《It’s my life》時，畢書盡再度現身台上，「蕭畢」火力對唱讓現場陷入沸騰，雙壓軸帶給粉絲雙倍驚喜。

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畢書盡事後透過社群分享，在演出前得知與獅子排在同一天，「我想了想鼓起勇氣（厚着臉皮）提出有沒有機會合唱，沒想到前輩馬上答應」，才促成這個驚喜，畢書盡盛讚從前輩老蕭獲益良多，興奮到演出後身體都還在震，不忘炫耀「然後我被偶像牽到手了」，迷弟文也釣出偶像本尊回應「唱的很開心，下次唱甚麼？」。

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