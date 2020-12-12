BTS防彈少年團獲選《TIMES》年度最佳藝人　榮幸能與Beatles比較

BTS防彈少年團紅爆全球，今年一首《Dynamite》空降Billboard Hot 100榜第一位，更首度入圍格林美「最佳流行組合」，持續刷新K-Pop界紀錄。日前《TIMES》（時代雜誌）公布2020年年度最佳藝人，BTS防彈少年團成為首組獲選韓國藝人。

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BTS防彈少年團成為今年年度最佳藝人，他們接受《TIMES》訪問時，隊長RM提到今年有好及壞消息，是特別的一年。提到獲選心情，Jin首先講到：「我們存在的原因，就是因為有很多人聽我們的音樂。」柾國曾再講到：「我們是從底層，一路慢慢爬上來，所以就像與大家一同成長一樣。」向粉絲表達感激的心。《TIMES》亦有大讚，疫情下雖然粉絲和偶像無法見面，但BTS防彈少年團和粉絲的關係卻似乎更緊密。

BTS防彈少年團獲選《TIMES》年度最佳藝人。（TIMES）

對於外界比較BTS防彈少年團和Beatles，V表示相當榮幸，可是要講到兩者有何不同，他笑言：「我們有七個人，我們會跳舞也會唱歌，我們也會上綜藝節目，展現出很多我們之間化學效應，我們也在各方面很努力地生活。」最後RM謙虛地講到，BTS防彈少年團只是一群來自韓國，喜歡音樂及表演的大男孩。

《TIMES》大讚BTS防彈少年團現是聰明又慬慎的明星。（BIGHIT ENT.）

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