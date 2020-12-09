BTS防彈少年團登2020年Twitter三榜　柾國翻唱片轉發僅次黑豹死訊

Twitter每年年尾都會公布各項數據排名，包括最多轉發次數貼文及賬戶等。早前Twitter公開的2020年排名中，「世界彈」BTS防彈少年團繼續成為「全球最多轉發K-POP賬戶」第一名外，今年上榜的頭10名中只有一隊女團？

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今年BTS防彈少年團繼續獲得好成績，除了獲得「全球最多轉發K-POP賬戶」和「美國球最多轉發音樂家」第一位外，也上榜「全球最多轉發人物」第6位，僅排在美國總統特朗普、已故高比拜仁和前美國總統奧巴馬等之後。而柾國今年3月上傳翻唱Lauv《Never Not》的影片更成為最多轉發貼文第二位，截至今天已有超過220萬次轉發。第一名則是「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）家人宣布死訊的貼文，再一次見證BTS防彈少年團全球性的影響力。

BTS防彈少年團登上「全球最多轉發人物」第6位，可見組合的影響力。（Twitter）

按圖睇「全球最多轉發K-POP帳戶」排名，邊個女團成功上榜：

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