泰劇《亡者之謎》大玩BL艷遇懸疑殺局　一夜風流愛人係殺人兇手？

泰國，簡直就是大多數人印像中的「腐劇」第一生產國。擁有美好肉體的演員、十足十猛料的劇情、再加上爐火純青的製作團隊，讓屏幕前的觀眾想不歡呼都很難。最近上架的一部腐劇《亡者之謎 พฤติการณ์ที่ตาย》，更是不走尋常路！

《亡者之謎》一上架即獲豆瓣8.7高分。（豆瓣截圖）

從校園戀情中的「竹馬變愛人」直接轉到陰差陽錯時的「敵我變伴侶」，BL+懸疑，想想就刺激，被網友稱作「泰腐劇情向里程碑式作品」。

這部劇的主演是泰國娛樂圈的當紅炸子雞「KK夫夫」，Max和Tul，這是兩人繼《惡魔的浪漫 ตกหลุมหัวใจยัยปีศาจ》和《醉後愛上你 อกหักมารักกับผม》1、2後的第四次合作。男神遇男神，這對顏值超高的CP，讓無數人嗑到根本停不下來。

第四次合作，他們的表現依然沒有讓人失望，官配CP就是強。前方高甜劇透和部分懸疑情節來襲，介意請直接刷劇。

Tul飾演的法醫Dr. Bun，是一個願意「傾聽屍體說話」、心懷正義的人。因為工作的調動，他回到了自己生活過的城市維恩帕莫。離開15年後，曾經的微笑小鎮彷彿失去了微笑的能力。迷霧重重的前行路，暗示著他即將會面對一場不同尋常的經歷。可善良的Bun對這一切並不知情，反而是偶然的擦肩而過更吸引他的注意。

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只是因為在人群中多看了你一眼，再也沒能忘掉你容顏……

他和Tan的初次見面，是在酒吧，明明是毫不相干的陌生人，卻藏著無法逃脫的吸引力。這一刻，就像是「失去神經」，Bun感到無法呼吸，而Tan深邃的眼神也一直情不自禁地穿越擁擠的人流暴擊班的心臟。

酒精是檢驗人心的利器，會無限放大人的慾望。Bun在喝了很多「維恩帕莫雞尾酒」後，效果堪比「悶倒驢」，整個人又暈乎乎又high到不行。

冥冥之中自有主宰和前緣，這注定是久別的「醉後」溫存。在Bun橫衝直撞的自娛自樂中，他意外地跌入了Tan的懷裡。相愛的眼神，最怕近距離直視，因為它逃不過唇尖的吸引。沒說過一句話，甚至連對方的名字都不清楚，就已經把持不住了。顧不了許多，先親就是王道。

第一集就Kiss，不認識就發展感情線，沒錯！要的就是這種「開衡Turbo」的感覺。CP粉請直接把進度條拉到17分44秒開始享用。你以為的酒後亂性，不過都是情到深處的衝動。再次相遇，清醒的Bun，心臟仍舊因為Tan的呼吸躁動不已。Tan也不會放過任何一個可以撩動班心弦的機會：

你喝醉之後，還會記得發生過什麼麼？就算醉了我也會記得所有的事，你記得麼？我什麼都記得…… Tan

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（《亡者之謎》截圖）

明顯你有情來，我有意，可在現實中卻有橫在他倆之間的阻礙。Tan是小鎮一所學校的老師也是股東，除此之外，他還有另一個勁爆的身份——Bun最好朋友珍兒的男友。「我愛上了朋友的戀人」，這禁忌的感覺讓人莫名地有些興奮。

Bun hold不住了，「最後知道真相的他眼淚掉下來」，但正當他在那糾結、難受的時候，官配姻緣的屬性爆發了。珍兒死了……偽造的自殺現場，和不容易被察覺的針眼。

不僅如此，化驗結果顯示珍兒血液裡有地西泮藥物成分，就是我們常說的安定，有鎮靜催眠的效果。但奇怪的是，珍兒的胃裡並沒有殘留這種成分，這就很可能是被人注射到體內的。過量注射會導致人的大腦變遲鈍，之後各個身體器官就會停止運行，直到損害整個系統。

為了調查閨蜜死因的真相，Bun不得不壓抑自己心中那團愛的烈火。（《亡者之謎》劇照）

並且，珍兒生前還患有抑鬱症。表面看起來很陽光的珍兒因為什麼而抑鬱，她最後一通打給班的電話裡那句，「我擁有曾經和你說的責任心了」指的又是什麼？

案發當天最後離開珍兒家的人竟然是Tan，發現珍兒屍體的也是Tan。但讓人疑惑的是，作為朋友的Bun知道珍兒死訊後，都悲痛到靈魂出竅。作為男友的Tan，卻異常平靜。

而這並不是小鎮出現的第一起少女被殺事件。上一個當街死亡的女孩，是Tan所在學校的學生。針眼、淤青，頗為相似的案件細節，這其中莫非有什麼不可告人的聯繫？

於是，Tan變成了Bun的首要懷疑對象。為了調查閨蜜死因的真相，他不得不壓抑自己心中那團愛的烈火。面對警察的調查，Tan的供詞中也存在著一些漏洞，他掩蓋的又是什麼？

Tan變成了Bun的首要懷疑對象。（《亡者之謎》劇照）

另一邊，因為Bun執意不肯把珍兒的死判定為自殺，他的生活開始充滿危機。先是Tan意味深長地提醒，「你只是個陌生人，要小心。」接著是深夜闖入的神秘黑衣人，威脅他不要插手。

最後，就連曾經的好兄弟都告訴他「別再管這個案子了！」事實上，他的這個好兄弟也給人一種渾身都是故事的感覺。他從小暗戀珍兒，在珍兒死的前一天晚上還因為糾纏珍兒和Tan大打出手。

憑藉Bun一人之力有些人微言輕，但別忘了他身邊還有一個守護者，Tan的隱藏身份也將逐漸浮現。（《亡者之謎》截圖）

更讓人恐懼的是，這邊Bun用生命抗爭，想弄明白珍兒是誰殺的，另一邊警察卻已經準備和檢測員攜手把珍兒的死定性為自殺事件了。官方的妥協，預示著事件背後可能隱藏的權力交織，當正義被扭曲，不曾泯滅的良知該怎麼去扭轉人性？現在看來，憑藉Bun一人之力有些人微言輕，但別忘了他身邊還有一個守護者，Tan的隱藏身份也將逐漸浮現。

可越是接近真相就越是充滿危機，壞人為了封鎖消息、保護自己，會選擇殺人滅口，以為人死了就不會亂說。但在法醫的眼裡屍體雖然是弱勢，卻暗藏死亡的秘密，找出死亡玄機並不難，難的是如何把答案作為伸張正義的有力證據。這世界從來不缺少知道真相的人，只是需要敢於直面黑暗的決心。而Bun注定不會止步於此。

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真正的對決才剛剛開始，大家可以去劇中欣賞。看慣了泰腐的青春校園，懸疑題材的腐劇讓人眼前一亮。成人世界的戀愛，少了清新和羞澀，多了慾望和現實，但沒變的依舊是兼具顏值和羞恥度的情深意長。並且攻受之間幼稚的小互動，俗套，卻也是蜜汁會撩了，第一集就親上了，更使大家很好奇接下來的尺度了。

雖然關於法醫的部分和案件的線索，讓很多術業有專攻的小伙伴嗅到了bug的痕跡，但也不太影響劇情節奏和案情推進。只要後面的內容不要拉胯，「泰國懸腐標誌牌」的位置，這劇應該是穩了。

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