鍾舒祺發長文鬧爆陳潔玲　怒訴：面人哋俾，架自己丟

鍾舒漫早前於社交網自爆與圈中人合伙做生意結果被騙4萬元,雖然她當時未有開名,但近日對方的身份終於曝光,有指是陳潔玲。陳潔玲即表示歡迎對質,又稱遲早上法庭見,事件演變成一場羅生門。

鍾舒漫與陳潔玲可謂因財失義。(ig圖片)

向來與家姐鍾舒漫姊妹情深的鍾舒祺,昨日就於她的FB發長文並出三個Post來回應有關事件,更嬲到鬧爆陳潔玲。以下是她的長文:

朋友們 ,請見諒。從不罵人,但這次不能姑息。希望各位明白。係有啲juicy ,但係今次真係忍唔到佢。I m going to be real , 也請包容我嘅語氣。I will try my best .

First of all ,

陳小姐,其實你咁做真係好浪費社會資源。你就不能有更好或正面的新聞嗎?若果要做新聞,事業的新聞也好,宣傳工作的新聞也好,就算要做八卦新聞,也希望是有顯露才華的新聞。任何一樣都比現在的好。明白你的經濟狀況,我們亦沒有為難你。始終欠人債都要還,自己做新聞,未見得可以豁免你欠的債。「呢個世界係有因果的!」搬別人的家事上報,也沒有顯得你為人高清。事情發生後,詢問了一圈,所有認識你的人,也告訴我們你無數嘅前科。也非常震驚,點解我哋呢啲咁嘅人會遇到你。 再說,你男朋友victor亦都告知過我哋,你精神健康不穩定,我們也明白你所作所為的原因。隨隨便便,就話告人誹謗,話對你性騷擾,把事實倒轉來講,我們也明白,你想為自己締造地位,不斷做新聞,有到處威脅別人的習慣,但真心奉勸一句,咁樣真係好唔健康。

而且由始至終,都係你哋騷擾我!始終同你男朋友都曾經係朋友,冇錯,我有分享過家事,因著你們的言論, 我愛姐心切錯信你們! 我承認的! (Uber 事件仲要係victor 話俾我聽嘅!真係痴線) 但唔等如關你哋事!死都要打俾我,想我同你地同一陣線,Sorry , 同你從來都唔係朋友,我只係想關心我家姐嘅事。請你唔好本末倒置!

你哋究竟係邊位?你覺得我會去搵你地處理我嘅家事?我連你電話都冇呀。從來都冇聽過你個名添。講真,你話我家姐唔識做生意,我覺得你更加唔識。如果要簽任何東西第一天就要簽啦,又不見你與你當時的其他成員簽?你覺得妳是世界的中心?好明顯你們是全講信字生意啦,純碎(粹)信錯了妳!

Unless we signed anything with you b4 saying that “if we wanna withdraw anything, need to sign xxxxx agreement”

If we never did that, that’s NOTHING about “you have to sign an agreement!”

YOU ARE SUCH A JOKE

到最後自己又唔敢面對,叫你男朋友打俾我,再同我講話佢話咗你你唔聽,再講件事唔關佢事!其實,不如你哋夾好先啦。之後就block晒我哋啦。搵你都搵唔到,搞到我要打去你公司,麻煩左幾多人,先比到封律師信,你仲要唔肯返去攞,你行得正企得正嘅話,你驚乜嘢?點解唔可以正面面對?一定要做埋旁門左道嘅事? 把全世界都拖落水,你居心其實是什麼?3月到現在了我們從來都不會有小動作,But you... too much la ... 其實都忍到你盡,題外話,你話要派口罩物資,因為你有product想派比佢哋再影相發上網,仲要有晒 reference 要影邊一類型嘅相,朋友幫你問我哋教會呢邊,還說要某個時段內一定要發到相。Sorry , 唔係每個人都好似你咁,我們做過的事,從來都唔會到處宣揚!以派物資嘅名義幫你自己做生意,你這是心想幫人嗎?在你限定時間內教會幫不了忙你就搶着你男朋友即刻落街派咗佢,叫佢幫你影相!你係咪有問題?定係你當香港人係白癡?

再老實講,這些事情其實真係沒人想知!!我相信我所有嘅朋友們都跟我一樣,都係關心時事多個關心你嘅事。你都係着返件衫,因住凍親啦。亦此澄清:每個人都有改過嘅機會,從來都不能判別人死刑。從來也不會有很壞的人,只會有還沒有被教好的人 。就算今天是Peter , John , Paul , whoever ,我也會有自己的睇法,始終愛姐心切,相信大家都會明白。但始終都是我的家事,從來也不需要別人插手,所以,你又何必呢?我家姐是怎麼樣的一個人,認識她的都知道,所以她有很多朋友,都很疼她。我相信佢有困難,一定會有一大班朋友,撐佢到底。

Reputation means everything. U JUST MADE YOURSELF UGLY 。你真的覺得你這樣做會令別人害怕嗎?真的,面人哋俾,架自己丟。你咁樣真係唔好睇呢⋯ ai ...最後,解決方法好簡單,還錢! #可能有點juicy,GET A LIFE !!!!!