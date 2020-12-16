《傳聞中的陳芊芊》趙露思僅高161cm　靠開衩裙變出逆天長腿？

內地女星趙露思接連演出《傳聞中的陳芊芊》、《我，喜歡你》等大熱陸劇，憑古靈精怪的可愛形象走紅，近來合作多名大咖男星，被網友封為「男神收割機」。她日前在微博曬出了一組露出纖細美腿的系列照片，讓不少粉絲都直呼「可愛又漂亮」。

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趙露思日前在微博曬出一系列為精品拍攝的海報，照片中可看到她身穿灰色平口連身短裙，微微地露出了事業線，外搭一件白色短版小外套，頭頂上戴著大大的黑色蝴蝶結，裙子開衩、露出纖細筆直又白皙的「逆天鉛筆美腿」。趙露思雖然身材不高（編按：她曾對外宣稱自己高161cm），比例卻相當好，整體看起來可愛又帶點性感，讓許多粉絲為之瘋狂。

趙露思僅高161cm，相信在沒有任何借位與增高鞋的宣傳活動中，丁禹兮更比她高出一個頭，可見她身材嬌小，現竟靠開衩裙變出逆天長腿？按圖即睇：

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趙露思的照片曬出後，吸引了許多粉絲留言「絕美！！！韻味十足」、「大蝴蝶結又是自己DIY的嗎」、「好美可是天冷穿多點啊姐姐」、「又被美貌暴擊了」、「仙女怎麼出現在了我首頁」，紛紛被她清新可愛征服，湧入5萬名粉絲按讚留言。

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