【今際之國的有栖．分析】今際二字藏隱喻　烏托邦大逃殺對比極大

近年來，串流媒體巨頭Netflix的內容創作超越超成熟，拍出很多人氣影視作品，也開始拓寬邊界，越來越多的嘗試與不同國家開發影視作品。 11月13日，Netflix在社交媒體上宣佈，將把中國四大名著之一的《水滸傳》翻拍為電影。一石激起千層浪，有迪士尼拍《花木蘭》的滑鐵盧在前，西方人到底能不能拍好中國故事，再次引起了一波討論熱潮。

這一次Netflix請來了日本導演佐藤信介執導《水滸傳》，這既不是佐藤信介第一次與中國文化的碰撞，也不是他第一次與Netflix的合作。早在2016年，“漫改專業戶”佐藤信介就執導過由同名漫畫改編的電影《王者天下》。該片以未曾經歷統一、戰亂不止的中國戰國時代為背景，為真實還原中國古代場景，專程來到橫店和象山取景拍攝。

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而在《水滸傳》之前，佐藤信介與Netflix的第一次合作，即是近期上線的漫改劇《今際之國的有栖》。該劇憑藉獵奇的設定和震撼的視覺刺激贏得了中國觀眾的關注，豆瓣上1.2萬人打出8.4的評分，給今年相對低迷的日劇板塊注入了一支強心針。「Netflix+佐藤信介」的組合，究竟作品如何，該劇中也可窺探到一些。

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