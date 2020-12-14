【今際之國的有栖】官方公開幕後花絮　拆解澀谷無人街頭誕生之謎

由山崎賢人及土屋太鳳主演的《今際之國的有栖》，早前在Netflix上架後，隨即引起廣泛討論，更成功登上香港排行榜冠軍。除了劇情引人入勝外，第一集出現的澀谷街頭片段及其拍攝手法都成為話題。官方日前就公開了拍攝花絮，究竟無人的澀谷街頭是如何「誕生」呢？

澀谷街頭這一幕還原度極高，頓成網絡熱話。（《今際之國的有栖》劇照）

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由佐藤信介執導；山崎賢人及土屋太鳳主演的《今際之國的有栖》，影集早前在Netflix上架後頓成熱話，其中在第一集出現的澀谷街頭場景，還原度極之高。昨日（12月13日）官方公開了影集的拍攝花絮，直接解構如何把澀谷街頭重現觀眾眼前。

土屋太鳳在《今際之國的有栖》的角色名為宇佐木，她是位攀岩高手，並在遊戲中多次展現出驚人的體力。（《今際之國的有栖》劇照）

點解下圖逐格睇澀谷街頭如何「誕生」！

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其實在劇中飾演苅部的町田啟太在接受其他傳媒訪問時曾提到，劇中的澀谷街頭是劇組搭建而成的，皆因澀谷的人流非常多，故沒有辦法開放給劇組直接取景。於是從官方的拍攝花絮可以見到，無論是馬路口、車站、建築物、甚至垃圾，劇組的製作絕不馬虎。難怪山崎賢人及土屋太鳳對此都表現得相當驚訝，前者坦言：「這根本是澀谷。」；至於後者則稱：「沒想到真的做到沒有人在澀谷那一幕。」

土屋太鳳在《今際之國的有栖》飾演宇佐木，是一位力量型的遊戲者。（《今際之國的有栖》劇照）

除了無人的澀谷街頭成為熱話外，導演佐藤信介以「一鏡到底」技術拍出原本人潮洶湧的澀谷，轉眼間變成廢城，視覺效果相當震撼，連《今際之國的有栖》的漫畫原作者麻生羽呂都驚嘆：「聽說澀谷不能開放取景，但視覺特效團隊最厲害之處是把路人變走、交通標誌及霓虹燈招牌都消失了。」可見製作團隊的威力。